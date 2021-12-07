«الجيش الصحراوى» يشن هجمات جديدة على تجمعات القوات المغربية

أعلن "الجيش الصحراوي" التابع لجبهة البوليساريو أنه شن هجمات جديدة على تجمعات القوات المغربية.

وقال "الجيش الصحراوي" إنه نفذ هجمات جديدة ضد تخندقات القوات المغربية بمناطق أكرارة العطاسة وروس السبطي (قطاع المحبس) وأم الدكن (قطاع البكاري).

وكانت مفارز متقدمة من "الجيش الصحراوي" قد نفذت هجمات يوم الأحد، مستهدفة مواقع للقوات المغربية بقطاعات أم أدريكة وأوسر والمحبس ومناطق تجالت الطلح وأسطيلة ولد بوكرين وأودي الظمران.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ 24 مليون و431 ألف و938 شخصًا.

وأشارت وزارة الصحة المغربية في بيانها اليومي لنتائج الرصد الوبائي لـ “كوفيد-19”، إلى أن عدد المستفيدين من الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 22 مليون و706 ألف و 131 شخصًا، فى حين بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الثالثة مليون و 760ألف و279 شخصًا.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، في وقت سابق اليوم، عن تسجيل 90 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و85 حالة شفاء، و حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 950 ألف حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 932 ألف حالة​، ثم 14788 حالة وفاة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة حتى الآن مرتبطة بمتحور “أوميكرون” الجديد لفيروس كورونا.

وأضافت المنظمة أن البيانات التي وصلت إليهم حتى الآن تشير إلى أن «أوميكرون» سيتسبب في انتشار أوسع لكورونا، لكنهم بحاجة إلى وقت أطول للتعرف على خصائص المتحور الجديد.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى بها.