الرئيس الأرجنتين يتلقى جرعة معززة من لقاح «سبوتنيك V» الروسى

أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز أنه تلقى جرعة معززة من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V".

وكتب على "تويتر": "تلقيت اليوم جرعة معززة من "سبوتنيك V" الروسي، في إطار جدول التطعيم الذي أسير عليه".

ودعا فرنانديز المواطنين الذين لم يستكملوا تطعيمهم بعد لعدم تأجيل التطعيم الثاني.

وتلقى فرنانديز الجرعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" في يناير الماضي، بعد أن أذنت وزارة الصحة الأرجنتينية باستخدامه لتطعيم من أعمارهم 60 عاما فما فوق.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة في الأرجنتين، عن اكتشاف أول إصابة بسلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا.

وأفاد المكتب الصحفي للوزارة، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، بأنه تم اكتشاف الحالة الأولى للإصابة بسلالة فيروس "كوفيد-19" من نوع "أوميكرون" في الأرجنتين، وذلك لشخص سبق له السفر إلى جنوب أفريقيا.

وذكر البيان أنه تم تأكيد الإصابة بسلالة "أوميكرون" لأحد سكان مقاطعة سان لويس (38 عامًا) الذي سبق له السفر إلى جنوب إفريقيا لأسباب عمل، وعاد إلى الأرجنتين يوم 30 نوفمبر عن طريق الولايات المتحدة.

وقبل المغادرة وعند عودته إلى الأرجنتين، خضع الرجل لاختبارات خاصة بفيروس "كوفيد-19" أسفرت عن نتائج سلبية، وفي يوم الوصول، تم وضعه في الحجر الصحي حيث خضع للاختبارات مجددا بعد أن اكتشف أن الأشخاص الذين سبق له التعامل معهم في جنوب أفريقيا مصابون بفيروس "كوفيد- 19"، وأسفرت الاختبارات هذه المرة عن نتائج إيجابية.