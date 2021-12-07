الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

وزير الدفاع البولندى: نسعى إلى توثيق العلاقات مع أوكرانيا

وزير الدفاع البولندي
وزير الدفاع البولندي

أكد وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، أن بلاده تسعى إلى توثيق العلاقات مع أوكرانيا وسط أزمة المهاجرين على الحدود.
وقال بلاشتشاك - في تصريحات نقلها "راديو بولندا"  - إن وارسو ترغب في العمل بصورة وثيقة مع /كييف/ في حال امتدت أزمة المهاجرين إلى الحدود البولندية -الأوكرانية، مشيرًا إلى أن معلومات استخباراتية تم الحصول عليها من /كييف/ أفادت بأن السلطات البيلاروسية قد توجه مجددًا المهاجرين إلى أوكرانيا.
وأوضح بلاشتشاك أنه "بالنظر إلى أهداف /منسك/، فإنه لا يمكن استبعاد مثل هذا السيناريو"، مشددًا على استعداد بولندا لكل الاحتمالات مهما كانت الطريقة التي يتطور بها الوضع.
وتابع "سنسعى إلى العمل على نحو أوثق مع كييف، من أجل صد هجوم آخر إذا لزم الأمر"، لافتًا إلى أن أوكرانيا تتعاون بالفعل مع بولندا بشأن حماية الحدود البولندية، وأن بلاده - معًا مع حلفائها - تراقب عن كثب الوضع في منطقة الصراع بين روسيا وأوكرانيا".
ونوه بلاشتشاك إلى أنه جاري عقد تشاورات بشأن الموضوع، على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، من بينها تحالف شمال الأطلسي (ناتو)، بغرض إرسال رسالة واضحة مفادها لن نقبل أي تصعيد للتوتر حول أوكرانيا.

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