«الفقى» وبرلمانيو «مستقبل وطن» يبحثون سبل دعم الأندية الرياضية بسوهاج

استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، واللواء محمد مصطفى أمين عام الحزب بالمحافظة، والنائب أحمد نشأت وكيل لجنة الإتصالات بمجلس النواب، والنائب محمود ابو الخير وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، والمهندس محمد لبيب عضو مجلس النواب واأمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، والنائب أحمد عواجة، والنائب رفعت شكيب، والنائب نشأت فؤاد عباس أعضاء مجلس النواب، والنائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ، وهيئة مكتب حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، وعدد من رؤساء الأندية الرياضية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد مع الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة ومسئولي وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، ورؤساء مجالس إدارات الأندية الرياضية بسوهاج، لبحث التحديات التي تواجه الأندية الرياضية بالمحافظة.

كما يأتي الاجتماع في إطار التواصل مع الأندية للوقوف على أبرز المعوقات التي تواجهها، ودور الهيئة البرلمانية للحزب في مساعدة تلك الأندية والوقوف بجانبها للاستمرار في تأدية رسالتها.

وأوضح محافظ سوهاج، خلال الاجتماع، أهمية تضافر كافة الجهود من أجل خدمة أهالي سوهاج وتقديم أفضل مستوى من الخدمات لهم، مشيرا إلى أهمية دور الأندية الرياضية كمتنفس مهم وأساسي للشباب السوهاجي، وحاجة بعض الأندية ومراكز الشباب إلى ملاعب مؤهلة، وحمامات سباحة بمواصفات قياسية .

وأكد المحافظ على أهمية قطاعي الشباب والرياضة والثقافة، ودورهم في تكوين شخصية الشباب وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، لافتا إلى تطوير عدد كبير من مراكز الشباب والرياضية بالقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، كما أن محافظة سوهاج كان لها السبق في التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية والتأكيد على ضرورة إنشاء ملعب نجيل صناعي بكل مدرسة جديدة يتم إنشاؤها.

ومن جانبه وجه النائب طارق رضوان الشكر لمحافظ سوهاج على دعمه وتعاونه الدائم لخدمة أهالي وشباب سوهاج، والعمل على تذليل العقبات والتعرف على متطلبات الأندية الرياضية ومراكز الشباب، لافتا إلى اهتمام الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بدعم الأندية بأعمال التجديد والإحلال والتطوير لدى السلطة التنفيذية، كما أن الحزب سيقوم بإنشاء عدد من الأندية لدعم المنظومة الشبابية وتوفير أماكن لائقة للشباب لممارسة الأنشطة الرياضية، واكتشاف وصقل المواهب الرياضية المختلفة.

ووجه محافظ سوهاج بقيام كل نادٍ بإعداد تقرير مفصل يشمل أبرز المعوقات والمتطلبات التي يحتاجها، وذلك للوقوف على تلك الاحتياجات والعمل على توفيرها بالتنسيق بين المحافظة والهيئة البرلمانية لمستقبل وطن .