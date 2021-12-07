وزير الاتصالات: تجديد 3200 مكتب بريد بتكلفة 4 مليار جنيه على مدار 3 أعوام

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه خلال الأعوام الـ3 الماضية انتهجت الوزارة خطة لتحديث هيئة البريد المصرى وإعادة صياغة دورها، مضيفًا: “كلنا نعلم أن هيئة البريد عريقة وتتمتع بثقة المواطن المصرى الكريم في كل أنحاء الجمهورية ويتوافد دائمًا المواطن المصرى إلى مكاتب البريد براحة وسرور”.

وأضاف وزير الاتصالات، في تصريحات صحفية خلال افتتاحه مكتب بريد أسوان الفرعى "البوسطة القديمة" بعد الانتهاء من أعمال تطويره، استطعنا أن نجدد مكاتب البريد في كل أنحاء الجمهورية في الأعوام الـ٣ الماضية وانتهينا من تجديد ٣٢٠٠ مكتب بريد بإجمالى تكلفة استثمارية تبلغ 4 مليار جنيه.



وأشار الدكتور عمرو طلعت، إلى أن ضمن خطة تطوير مكاتب البريد هي تطوير المكاتب ذات الطابع المعمارى الخاص مثل مكتب بريد أسوان الفرعى "البوسطة القديمة" الذى نفتتحه اليوم، حيث إن المبنى يرجع تاريخ إنشائه إلى ١٨٩٥، وله طراز معماري متفرد وجميل، وكان التجديد بالحفاظ على طرازه المعمارى وترميمه دون خلل بجمال المبنى أو عراقته أو تاريخه، ولكن ترميمه وتحديد دوره وتطوير أدائه مع الحفاظ على قيمته التاريخية والمعمارية.

وافتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مكتب بريد أسوان الفرعى "البوسطة القديمة" والذي تم إنشاؤه منذ ١٠٦ أعوام، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطوير وتجميل هذا المبنى التراثى الذى يقع وسط المدينة، حيث روعى فيه بأن يحتفظ بطرازه المعماري الفريد، وفى الوقت نفسه إدخال أحدث تكنولوجيا المعلومات لإرضاء العملاء من مواطني أسوان، ليضاف هذا الصرح إلى ما تذخر به مصرنا الحبيبة بموروثات حضارية من الفنون والعمارة المتميزة فى كافة أركانها تحكى جزءًا من تاريخها، وتؤكد عراقة حضارتها.