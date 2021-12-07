الأمين العام للأمم المتحدة يعيد تعيين ستيفانى ويليامز كمبعوثة إلى ليبيا

أعلن المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة، أن الأمين العام للأمم المتحدة أعاد الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني ويليامز مبعوثة إلى ليبيا من جديد، خلفًا لـ "يان كوبيش" الذي تنتهي ولايته في 10 ديسمبر الجاري.



ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن تغريدة سلامة عبر صفحته على موقع تويتر: "أشكر الأمين العام على قراره بإعادة الزميلة ستيفاني ويليامز الى موقع المسؤولية في ليبيا لما أعرفه عن حنكتها، وعن قدراتها، وعن عزمها على استكمال ما بدأناه معاً، وأتمنى لها كل التوفيق في أداء مهمتها لما فيه الخير العميم لهذه البلاد العزيزة ولأهلها".



وفي الثاني من ديسمبر الجاري، نقلت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، عن دبلوماسيين قولهم إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس "يفكر في تعيين الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني ويليامز مبعوثة إلى ليبيا" ، باعتبارها عملت كممثلة خاصة للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ، ونائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، وبالتالي تجنب إجراء تصويت مثير للجدل في مجلس الأمن.

وعلى صعيد آخر، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة تأجيل البتّ في اعتماد ممثلي مقعدي أفغانستان وميانمار، ما يعني أنه لن يسمح لطالبان والمجلس العسكري في ميانمار بالمشاركة في أعمال الجمعية، حسب وكالة “رويترز”.

وكانت طالبان والمجلس العسكري في ميانمار تقدما بطلب سحب أوراق اعتماد السفيرين اللذين عينتهما الحكومتان اللتان أطيح بهما في البلدين هذا العام.

وقبول الأمم المتحدة لحركة طالبان أو المجلس العسكري في ميانمار سيكون خطوة نحو الاعتراف الدولي الذي يسعى إليه الطرفان.

يشار إلى أنه أول أمس السبت، اتّهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيّون نظام طالبان بتنفيذ "إعدامات موجزة" بحقّ أعضاء سابقين في قوى الأمن الأفغانيّة كشفت عنها منظّمات معنيّة بحقوق الإنسان.