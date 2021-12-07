الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الإعلام اليمنى: مليشيا الحوثى تبادلت الأدوار مع القاعدة

معمر الأرياني
معمر الأرياني

 اعتبر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الأرياني، أن تكريم رئيس حكومة مليشيا الحوثي الإنقلابية، للقيادي في تنظيم القاعدة الإرهابي عارف صالح على مجلي، و تعيينه وكيلا لمحافظة صنعاء، لدوره في عمليات الحشد والتجنيد، يؤكد التحالف والتنسيق القائم بين الطرفين منذ الانقلاب.


‏وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبأ" أوضح الأرياني - في تصريحات اوردتها وكالة الأنباء اليمنية - أن الإرهابي عارف مجلي وكنيته (أبو ليث الصنعاني) أحد أخطر قيادات تنظيم القاعدة وشارك في تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية بينها تفجير ناقلة النفط الفرنسية (ليمبرج) في ميناء المكلا عام 2002، ومهاجمة نقاط أمنية، كما أنه أحد (23) من أفراد التنظيم تمكنوا من الفرار أثناء احتجازهم في سجن الأمن السياسي.


وأ كد أن هذه الحقائق تثبت التعاون الأمني والاستخباراتي بين مليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة وداعش والنظام الايراني، و تنسيق العمليات القتالية بينها، و الحشد والتجنيد في مواجهة الجيش الوطني، في مقابل تمكين عناصر التنظيمات الإرهابية من تحصين معاقلها، وعدم الدخول في مواجهات حقيقية معها.


 ونوه الى انه وترجمة لهذه العلاقة اطلقت مليشيا الحوثي (252) من عناصر تنظيم القاعدة كانوا محتجزين في سجون جهازي الأمن السياسي والقومي، وعقدت تفاهمات ميدانية مع التنظيم في أكثر من منطقة، وتبادلا الأدوار الإجرامية المهددة لأمن واستقرار اليمن ومحيطها العربي والإقليمي، وخطوط الملاحة الدولية.


‏وطالب الإرياني من المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالاضطلاع بمسئولياتهم القانونية إزاء الإرهاب الذي تمارسه مليشيا الحوثي بحق اليمنيين، والعمل على إدراجها في قوائم الإرهاب، ودعم جهود الحكومة للتصدي لأنشطتها الإرهابية التي تمثل تهديدًا خطيرا للأمن و السلم الإقليمي والدولي.

الامم المتحدة أمن قانون تعاون إيران محافظة اليمن تنظيم القاعدة سياحة لقاء داعش الحكومة الاعلام تحالف ابو الوطني مواجهات الثقافة قوائم الإرهاب مواجهة منى وزير الاعلام السياح السياحة النظام الإيراني

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