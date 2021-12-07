كندا تخطط لتصنيع عقار مضاد لفيروس كورونا فى أونتاريو

أعلنت شركة ميرك أنها تخطط لتصنيع دواء مضاد لفيروس كوفيد-19 يؤخذ عن طريق الفم في كندا، مما يجعل البلاد مركزا عالميا لإنتاج العلاج المحتمل.



واستثمرت شركة الأدوية 19 مليون دولار لتوسيع نطاق إنتاج عقارها المضاد للفيروس، "مولنوبيرافير" في منشأة "ثيرمو فيشر العلمية" في مدينة ويتبي بمقاطعة أونتاريو.



والدواء - وهو أحد العلاجات الأولى لمرضى كوفيد-19 غير المقيمين في المستشفى - ينتظر حاليا موافقة وزارة الصحة الكندية. ويعمل الدواء عن طريق منع الإنزيم الضروري لتكاثر الفيروس.



وأظهرت التجربة السريرية لشركة ميرك انخفاضا بنسبة 50 في المائة في حالات الدخول للمستشفى أو الوفاة عند تناول الدواء.



وأعلنت وزيرة المشتريات الكندية، فيلومينا تاسي، الأسبوع الماضي أن حكومتها وقعت صفقة لشراء 500 ألف دورة من الأدوية المضادة للفيروسات التي تؤخذ عن طريق الفم، مع خيار شراء 500 ألف أخرى إذا وافقت عليها وزارة الصحة الكندية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.