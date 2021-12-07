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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 7-12-2021

سعر الدينار الكويتى
سعر الدينار الكويتى

يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 7-12-2021، خلال تعاملات البنوك، حيث سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 51.71 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقارير البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري. 

 

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 7-12-2021

 

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

في بداية التعاملات الصباحبة، جاء سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي ليصبح سعره 49.37 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

استقر سعر صرف الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتي على مستواه أمام الجنيه المصري عند مستوى 49.67 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

جاء سعر الدينار الكويتي في البنك المصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري، ليكون سعره 50.6 جنيه للشراء، و 51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المتحد

ووصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المتحد عند 50.6 جنيه للشراء، و 51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 7-12-2021

يشار إلى أن الدينار الكويتي هو العملة الرسمية لدولة الكويت يصدرها بنك الكويت المركزي حاليًا، حيث أصدر مجلس النقد الكويتي أول دينار كويتي في الأسواق عام 1960 م خلفًا للروبية الهندية التي كانت مستخدمة قبله، ثم أصدر بنك الكويت المركزي بعد ذلك ستة إصدارات أخر للعملة آخرها عام 2014 م، و ينقسم الدينار الكويتي إلى 1000 فلس، ويعتبر صاحب أعلى سعر صرف في العالم الآن، وقد تم إصدار أول فئة من فئة العشرين دينار في 9 فبراير عام 1986م,

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