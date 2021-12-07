تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 7-12-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس بارد على كافة الأنحاء، مع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة غربا، وارتفاع الموج فيه من 3,5 متر إلى 4 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 20 13

الاسكندرية 21 13

وادى النطرون 21 13

طنطا 20 13

شبين الكوم 21 14

دمنهور 20 13

بلطيم 22 14

مطروح 20 12

السلوم 21 10

سيوة 20 08

بورسعيد 22 15

دمياط 22 14

الزقازيق 21 14

المنصورة 21 14

الاسماعيلية 21 12

السويس 22 14

العريش 23 12

رفح 22 13

رأس سدر 23 13

نخل 22 04

نويبع 23 15

طابا 20 13

كاترين 18 05

الطور 24 15

شرم الشيخ 27 18

الغردقة 27 16

مرسى علم 26 15

الفيوم 21 11

بنى سويف 22 12

المنيا 23 09

أسيوط 23 10

سوهاج 24 11

قنا 24 10

الأقصر 27 10

أسوان 28 11

ادفو 28 12

أبوسمبل 28 12

الوادى الجديد 26 10

شلاتين 28 13

ابو رماد 29 12

حلايب 27 12

رأس حدربة 27 13

