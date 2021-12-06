الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إيمان الحصري: «ماكنتش بقدر اتحرك.. وقعدت فترة ماباكلش ولا بشرب ولا بتحرك»

إيمان الحصري
إيمان الحصري

قالت الإعلامية إيمان الحصري، إن ارتباطها بالأجهزة الطبية كان أصعب شيء خلال فترة مرضها.

وأضافت خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» على فضائية «dmc»: «مكنتش بقدر اتحرك لوحدي، وبقعد مع نفسي كتير وبفكر في النعم، إحنا بجد واخدين كل حاجة، زمان لما كنت بسمع الكلام ده كنت بحسه كلام إنشائي بس لا.. ده بجد».

وتابعت: «كنت بقدر أمشي لوحدي وأعمل كل حاجة لنفسي مش إني احتاج مساعدة عشان بس اتعدل في السرير، أنا قعدت فترة كبيرة ماباكلش ولا بشرب ولا بتحرك».

 

 

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