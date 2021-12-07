وزير الاتصالات: الأقصر احتضنت 600 طالب من أفريقيا بمسابقة البرمجيات

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه قبل أيام قليلة، تجلت الأقصر متألقة وأمست محط أنظار العالم ونحن نحتفل بافتتاح طريق الكباش، وما ألفت نظره يومها هو ما تذخر به الأقصر من عمل ابتكارى وفكر إبداعى فى كافة معالمها التى شيدها الأجداد.

وتابع الوزير، في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، أن الأقصر احتضنت أكثر من ٦٠٠ طالب وطالبة من الشباب المبدع من أفريقيا والدول العربية، ضمن فعاليات المسابقة الأفريقية والعربية الثانية والعشرين للبرمجيات لطلاب الجامعات ACPC٢٠٢١.

وأضاف الوزير: “سعدت بمشاركة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، فى حفل تكريم الطلاب، لافتا إلى أن رؤية شباب المنطقة وهم يتبارون لنيل مكانة رفيعة فى مسابقات تتطلب العلم والفكر والإبداع كالتى شهدتها، يبعث فى نفسى الأمل".

وأضاف: “فلا شك أن مستقبل أممنا يرتكز على عزيمة واجتهاد شبابنا وتطلعهم الدائم ليكونوا روادًا فى مجالاتهم سواء كانت فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو غيرها”.

واختتمت اليوم فعاليات المسابقة الأفريقية والعربية الثانية والعشرين للبرمجيات لطلاب الجامعات ACPC 2021 التى عقدت فعاليتها تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ونظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى الأقصر؛ بمشاركة أكثر من 600 طالب وطالبة فى مجال البرمجة بعدد 150 فريق من 22 دولة عربية وأفريقية.

وتابع الوزير أن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط لديها فرص واعدة للتنمية فى ظل ما تتمتع به من مزايا أبرزها أنه 60% من مواطنى هذه المنطقة من الشباب الذين هم أقل من 25 سنة؛ وبالتالى فهو إقليم شاب قادر على استيعاب مستحدثات العصر وتطويع التكنولوجيا لمجابهة التحديات التى تواجهه بشكل خاص وتواجه الإنسانية بوجه عام.