الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير الاتصالات: الأقصر احتضنت 600 طالب من أفريقيا بمسابقة البرمجيات

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه قبل أيام قليلة، تجلت الأقصر متألقة وأمست محط أنظار العالم ونحن نحتفل بافتتاح طريق الكباش، وما ألفت نظره يومها هو ما  تذخر به الأقصر من عمل ابتكارى وفكر إبداعى فى كافة معالمها التى شيدها الأجداد.

وتابع الوزير، في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، أن الأقصر احتضنت أكثر من ٦٠٠ طالب وطالبة من الشباب المبدع من أفريقيا والدول العربية، ضمن فعاليات المسابقة الأفريقية والعربية الثانية والعشرين للبرمجيات لطلاب الجامعات ACPC٢٠٢١.

وأضاف الوزير: “سعدت بمشاركة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، فى حفل تكريم الطلاب، لافتا إلى أن رؤية شباب المنطقة وهم يتبارون لنيل مكانة رفيعة فى مسابقات تتطلب العلم والفكر والإبداع كالتى شهدتها، يبعث فى نفسى الأمل".

وأضاف: “فلا شك أن مستقبل أممنا يرتكز على عزيمة واجتهاد شبابنا وتطلعهم الدائم ليكونوا روادًا فى مجالاتهم سواء كانت فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو غيرها”.

واختتمت اليوم فعاليات المسابقة الأفريقية والعربية الثانية والعشرين للبرمجيات لطلاب الجامعات ACPC 2021 التى عقدت فعاليتها تحت رعاية  رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ونظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى الأقصر؛ بمشاركة أكثر من 600 طالب وطالبة فى مجال البرمجة بعدد 150 فريق من 22 دولة عربية وأفريقية.

وتابع الوزير أن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط لديها فرص واعدة للتنمية فى ظل ما تتمتع به من مزايا أبرزها أنه 60% من مواطنى هذه المنطقة من الشباب الذين هم أقل من 25 سنة؛ وبالتالى فهو إقليم شاب قادر على استيعاب مستحدثات العصر وتطويع التكنولوجيا لمجابهة التحديات التى تواجهه بشكل خاص وتواجه الإنسانية بوجه عام.

وزير الاتصالات الأقصر طريق الكباش مصر أفريقيا البرمجيات

مواد متعلقة

وزير الاتصالات ومحافظ أسوان يفتتحان مكتب بريد أسوان التاريخى (صور)

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذر من عاصفة رملية تضرب البلاد (فيديو)

أبومازن ونظيره الجزائرى يتبادلان الأوسمة لتعزيز العلاقات بين البلدين

«رياح تصل إلى عاصفة».. «الأرصاد» تُحذر من طقس الثلاثاء

بلاغ للنائب العام يطالب بمنع مطربى المهرجانات من السفر إلى الخارج

إيمان الحصري عن أزمتها الصحية: «بدأوا يمهدوا لبنتي إني مش هكون موجودة»

«جابر الخواطر».. حكايات السيسي مع ذوي الهمم دعم متواصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين أحادية إسرائيل

أحمد سعد زايد

معضلة المرأة العربية.. وما الحل؟

عبدالوهاب داود

فرحة لم تَدُم.. أفسدتها «مقترحات فيسبوك»

ماجد حبته

الخروج من «جنّة» دويتشه فيله!

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة .. خطر يهدد أبناءنا!

جمال-أسعد

الكباش.. الأقصر والهوية المصرية

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

مؤمن المحمدي

الروح الرياضية!

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

الصحة فى إسرائيل تسجل 21 إصابة مؤكدة بمتحور أوميكرون

فلسطين: إسرائيل تتحمل مسؤولية جرائم الإعدامات الميدانية

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها