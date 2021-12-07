وزير الطيران المدنى يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمطار الغردقةً

قام الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران بجولة تفقدية لمطار الغردقة الدولي لمتابعة انتظامية العمل وحركة التشغيل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للركاب، فضلاً عن التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واستعدادات المطار خلال الموسم الشتوي الحالي.

وزير الطيران خلال الجولةً



رافق الوزير خلال الجولة باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام والطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران رضا متولي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة، واللواء مراد محمد مدير المطار.

وزير الطيران خلال الجولةً

جاء ذلك على هامش افتتاح الطيار محمد منار وزير الطيران المدني اليوم لفرع الأسواق الحرة الجديد لشركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة بالممشى السياحي لمدينة الغردقة.

وزير الطيران خلال الجولةً



تضمنت الجولة قيام الوزير بتفقد صالات السفر والوصول والأسواق الحرة بالمطار، ومنطقة سيور الحقائب وكاونترات الجوازات، كما اطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية بصالات السفر والوصول، ومنظومة الكاميرات الحرارية، وكذا إجراءات التأمين بالمطار.

وزير الطيران خلال الجولةً



وخلال الجولة التقى الطيار محمد منار بعدد من المسافرين واستمع لآرائهم حول مستوى الخدمة المقدمة لهم خلال مراحل السفر المختلفة وأثنى على التعاون المثمر والتنسيق الفعال بين جميع الجهات العاملة بالمطار، وكذا الإلتزام التام بكل إجراءات السلامة الوقائية المتبعة بالمطار.

وزير الطيران خلال الجولةً

كما حث الوزير جميع العاملين في المطار على بذل مزيد من الجهد والتفاني في العمل وتوفير كافة سبل الراحة وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للركاب والسائحين بما يليق بمكانة مدينة الغردقة كونها من المقاصد السياحية الهامة التي يفضلها كثير من السائحين من مختلف أنحاء العالم.

وزير الطيران خلال الجولةً