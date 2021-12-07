أبومازن ونظيره الجزائرى يتبادلان الأوسمة لتعزيز العلاقات بين البلدين

تبادل الرئيس الفلسطينى محمود عباس، والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الإثنين، الأوسمة.

وقلد الرئيس أبومازن، مساء اليوم الإثنين، نظيره الجزائري القلادة الكبرى لدولة فلسطين تقديرا لمكانته المرموقة وقيادته الحكيمة على المستويات الوطنية والعربية والدولية، وتثمينا عاليا لمواصلته الإرث الكبير لقادة الجزائر وشعبها الشقيق في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة، وتعزيز علاقات الأخوة الجزائرية الفلسطينية.

في حين قلد الرئيس الجزائري، الرئيس محمود عباس وسام أصدقاء الثورة اعترافا بنضاله الدؤوب ودفاعه عن بلاده المحتلة في سبيل تحريرها وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

وحضر مراسم تبادل الأوسمة كبار مسؤولي الدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الجزائر.

كما أقام الرئيس تبون مأدبة عشاء على شرف الرئيس محمود عباس والوفد المرافق، في قصر الشعب، حضرها كبار مسؤولي الدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الجزائر.