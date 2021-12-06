«عربية بأسانسير».. حلم «سماء» يتحقق بعد عام من عرض فكرتها على السيسى

عرض برنامج «التاسعة» على القناة الأولى تقريرا مصورا بعنوان «سيارة بأسانسير لأول مرة في مصر، حلم الفتاة سماء يتحقق بعد عام من عرض فكرتها على الرئيس السيسي».

وكشف التقرير تحول حلم الفتاة «سماء» التي تجلس على كرسي متحرك إلى سيارة مُجهزة بأسانسير يحمل الكرسي المتحرك الذي تجلس عليه، ليساعدها في الركوب والنزول، بعد مرور عام من طرح فكرتها على الرئيس السيسي بمعرض ومؤتمر النقل الذكي بدورته الثالثة.

في السياق نفسه، قال إيهاب أبو العز والد «سماء»، إن فكرة السيارة المجهزة بأسانسير تساعد ذوي الهمم في التنقل بالمواصلات، لاسيما وأن ابنته تعاني من الإحراج أثناء حملها لإدخالها في السيارة أمام الجميع، فكان لابد من التفكير في تصنيع سيارة مزودة بأسانسير كهربائي دون الحاجة للتدخل البشري لإدخال ذوي الهمم إليها.