شهد سعر اليورو لدى البنوك المصرية للبيع والشراء تراجع جديد عن مستوياته السابقة أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 7/12/ 2021، تزامنًا مع استقرار أسعار بيع وشراء معظم العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري.



سعر اليورو اليوم الثلاثاء 7-12-2021



وفي هذا الصدد، تراوح متوسط سعر اليورو للشراء في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء بين 17.643 جنيه و17.691 جنيه، بينما تراوح سعر بيع اليورو ما بين 17.81جنيه لـ17.83 جنيه، حيث انخفض سعر الشراء لدى البنك المركزي المصري من 17.7666 جنيه لـ17.6914 جنيه، كما انخفض سعر البيع من17.8781 جنيه لـ 17.8072 جنيه، بينما سجل سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر للشراء ارتفاع طفيف من 17.6216 جنيه لـ 17.6341 جنيه، وانخفض سعر البيع من 17.8381 جنيه لـ17.8161 جنيه، وفيما يخص سعر اليورو "تحويل"ارتفع سعر الشراء من 17.6216 جنيه لـ 17.6341 جنيه، فى حين انخفض سعر البيع من 17.83814 جنيه لـ 17.816 جنيه.



وسجل سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري 17.6341 جنيه للشراء، كما بلغ سعر البيع 17.8161 جنيه ، أما عن سعر اليورو "تحويل" سجل 17.6341 جنيه للشراء، كما سجل سعر البيع 17.8161 جنيه.



وبلغ سعر شراء اليورو لدى بنك الإسكندرية 17.643 جنيه للشراء، كما بلغ سعر البيع 17.839جنيه، وبلغ سعر اليورو لدى البنك التجاري الدولي 17.6676 جنيه للشراء، 17.8387 جنيه للبيع.



كان البنك الأوروبى لإعادة الإعمار قد توقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.2% و4.4% خلال عامى 2021 و2022، ليقود بذلك التعافي في منطقة جنوب وشرق المتوسط، وذلك وسط مخاوف أوروبية من تداعيات ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا فى عدد من دول العالم، على حركة الأنشطة الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة.