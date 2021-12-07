الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توضيح للمرة الثانية.. وزير التعليم يحسم جدل التشعيب للثانوية العامة

طارق شوقي
طارق شوقي

حسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الاثنين، ملف التشعيب في الثانوية العامة ليعلم كل طالب موقفه جيدًا.

وأعلن شوقي انتهاء العمل بنظام التشعيب (علمي علوم - رياضة) بدفعة الثانوية العامة لهذا العام ٢٠٢١-٢٠٢٢.

وقال وزير التربية والتعليم، من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل (فيسبوك): “تأكيد وتوضيح للمرة الثانية.. ينتهي العمل بنظام التشعيب إلى علمي علوم وعلمي رياضة بدفعة الثانوية العامة لهذا العام ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ وكل الدفعات الأصغر تكتفي بالتشعيب إلى علمي وأدبي فقط”.

وأتاحت المدارس الثانوية أمام طلاب الصف الثاني الثانوي فرصة تغيير التشعيب بين الشعبتين العلمية والأدبيّة، وتغير اللغة الثانية والتي تشمل اللغات (الفرنسية - الإسبانية ـ الألمانية ـ الإيطاليّة والصينية).

أشارت المدارس إلى أنه يتم حصر أعداد الطلاب حسب كل شعبة ورفعه على قاعدة البيانات المركزية لوزارة التربية والتعليم.

بموقع التواصل الاجتماعى الفصل الدراسي صف الرابع الابتدائي موقع التواصل اللغة العرب للثانوية العامة غدا الثلاثاء وزارة التربية والتعلي المدارس الثانوية موقع التواصل الاجتماع موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم والتعليم لثانوية العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

الأكثر قراءة

توضيح للمرة الثانية.. وزير التعليم يحسم جدل التشعيب للثانوية العامة

وكيل «تموين مطروح»: تراجع أسعار الدواجن المحلية لـ26 جنيها للكيلو

الرئيس اليمنى يصدر قرارا جمهوريا بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى

أطعمة تحتوى على نسبة عالية من الكوليسترول ولكنها «صحية»

مناهضة العنف ضد المرأة.. ندوات برعاية تضامن الدقهلية

وزير الإعلام اليمنى: مليشيا الحوثى تبادلت الأدوار مع القاعدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين أحادية إسرائيل

أحمد سعد زايد

معضلة المرأة العربية.. وما الحل؟

عبدالوهاب داود

فرحة لم تَدُم.. أفسدتها «مقترحات فيسبوك»

ماجد حبته

الخروج من «جنّة» دويتشه فيله!

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة .. خطر يهدد أبناءنا!

جمال-أسعد

الكباش.. الأقصر والهوية المصرية

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

مؤمن المحمدي

الروح الرياضية!

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

الصحة فى إسرائيل تسجل 21 إصابة مؤكدة بمتحور أوميكرون

فلسطين: إسرائيل تتحمل مسؤولية جرائم الإعدامات الميدانية

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها