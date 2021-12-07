توضيح للمرة الثانية.. وزير التعليم يحسم جدل التشعيب للثانوية العامة

حسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الاثنين، ملف التشعيب في الثانوية العامة ليعلم كل طالب موقفه جيدًا.

وأعلن شوقي انتهاء العمل بنظام التشعيب (علمي علوم - رياضة) بدفعة الثانوية العامة لهذا العام ٢٠٢١-٢٠٢٢.

وقال وزير التربية والتعليم، من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل (فيسبوك): “تأكيد وتوضيح للمرة الثانية.. ينتهي العمل بنظام التشعيب إلى علمي علوم وعلمي رياضة بدفعة الثانوية العامة لهذا العام ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ وكل الدفعات الأصغر تكتفي بالتشعيب إلى علمي وأدبي فقط”.

وأتاحت المدارس الثانوية أمام طلاب الصف الثاني الثانوي فرصة تغيير التشعيب بين الشعبتين العلمية والأدبيّة، وتغير اللغة الثانية والتي تشمل اللغات (الفرنسية - الإسبانية ـ الألمانية ـ الإيطاليّة والصينية).

أشارت المدارس إلى أنه يتم حصر أعداد الطلاب حسب كل شعبة ورفعه على قاعدة البيانات المركزية لوزارة التربية والتعليم.