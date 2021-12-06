الإثنين 06 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الأرصاد تحذر من عاصفة رملية تضرب البلاد (فيديو)

عاصفة
عاصفة

حذرت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من عاصفة رملية تضرب البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأوضحت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن حالة عدم الاستقرار تبدأ الثلاثاء، وتشمل نشاط للرياح تتجاوز سرعتها  60 كيلو مترا فى الساعة وتتسبب في إثارة رمال وأتربة، كما تصل العاصفة لأقصى حدتها على الطرق المكشوفة والصحراوية، على كافة مناطق الجمهورية يوم الأربعاء.

التفاصيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

الأكثر قراءة

«رياح تصل إلى عاصفة».. «الأرصاد» تُحذر من طقس الثلاثاء

«حياة كريمة» تعيد إعمار المساجد: خطوة للقضاء على مخططات الجماعة الإرهابية

بلاغ للنائب العام يطالب بمنع مطربى المهرجانات من السفر إلى الخارج

كن سفيرًا.. خريجو الدفعة الأولى من البرنامج يتحدثون لـ«الدستور»

كلافير: فرنسا مستعدة للعب دور فى استئناف التعاون الاقتصادى بين السودان والاتحاد الأوروبى

«القباج» تشهد خارطة طريق وضع الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي غدا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين أحادية إسرائيل

أحمد سعد زايد

معضلة المرأة العربية.. وما الحل؟

عبدالوهاب داود

فرحة لم تَدُم.. أفسدتها «مقترحات فيسبوك»

ماجد حبته

الخروج من «جنّة» دويتشه فيله!

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة .. خطر يهدد أبناءنا!

جمال-أسعد

الكباش.. الأقصر والهوية المصرية

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

مؤمن المحمدي

الروح الرياضية!

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

«المالية الفلسطينية»: سنصرف رواتب الموظفين «ناقصة»

فلسطين: إسرائيل تتحمل مسؤولية جرائم الإعدامات الميدانية

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها