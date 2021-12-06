الأرصاد تحذر من عاصفة رملية تضرب البلاد (فيديو)

حذرت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من عاصفة رملية تضرب البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأوضحت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن حالة عدم الاستقرار تبدأ الثلاثاء، وتشمل نشاط للرياح تتجاوز سرعتها 60 كيلو مترا فى الساعة وتتسبب في إثارة رمال وأتربة، كما تصل العاصفة لأقصى حدتها على الطرق المكشوفة والصحراوية، على كافة مناطق الجمهورية يوم الأربعاء.

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