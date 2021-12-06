كورونا بالدول العربية: العراق أكثر الإصابات.. والبحرين دون وفيات

استمر العراق في تسجيل الإصابات اليومية بفيروس كورونا كأكثر الدول العربية تسجيلا للحالات خلال الساعات الـ24 الأخيرة، فيما استمرت البحرين في عدم تسجيل وفيات جديدة متعلقة بالفيروس.

ففي العراق، سجلت وزارة الصحة 615 إصابة جديدة و18 وفاة و927 حالة شفاء؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و84 ألفا و961 حالة، والوفيات إلى 23 ألفا و903 حالات، والشفاء إلى مليونين و50 ألفا و960 حالة بنسبة 98.4%.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 28 إصابة جديدة، وتعافي 27 حالة ليرتفع إجمالي للحالات المتعافية إلى 276 ألفا و123 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1394 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 48 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة و70 حالة شفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 742 ألفا و376 حالة، والوفيات إلى 2149 حالة والشفاء إلى 737 ألفا و400 حالة.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 43 إصابة وحالة وفاة واحدة و26 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 549 ألفا و955 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و845 حالة والشفاء إلى 539 ألفا و82 حالة.

وفي ليبيا، سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 479 إصابة جديدة و6 وفيات وتعافي 1693 حالة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 375 ألفا و468 حالة، والوفيات إلى 5 آلاف و499 حالة والشفاء إلى 356 ألفا و814 حالة.

وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 26 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و96 حالة شفاء ووفاة مصابين جراء المرض.

فيما قارب الأردن من الوصول لنحو مليون إصابة بفيروس كورونا، اليوم الاثنين، بعد أن شهدت الحصيلة اليومية تسجيل 5811 إصابة؛ بينما بلغت عدد حالات الوفاة اليومية 26 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة الاردنية إن عدد الإصابات الكلي وصل إلى 981 ألفًا و767 إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات الكلي 11 ألفًا و 787 وفاة، بينما بلغ مجموع المتعافين 145195 شخصا بعد شفاء 4549.

وسجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 وفيات و402 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و191 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفي الجزائر....سجلت وزارة الصحة الجزائرية 193 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات، فيما تماثل 155 مريضا للشفاء، وبذلك بلغ العدد إجمالي الإصابات المؤكدة 211662 حالة, بينما بلغ مجموع المتعافين 145350 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 6111 حالة.

وفي المغرب.. سجلت وزارة الصحة المغربية خلال الساعات الـ 24 الماضية 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 950643.

وبينت الصحة المغربية اليوم أنها لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء عند 14788، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 933049، بعد تسجيل 129 حالة شفاء جديدة.