على إسماعيل رئيسا لمجلس أمناء المجلس العربى الأفريقى للزراعة

قال الدكتور خالد شعبان طرخان، الأمين العام للمجلس العربي الأفريقي للزراعة والشراكة من أجل التنمية، إن اللواء مجدي علي أبو المجد رئيس المجلس، قد وافق على أن يتولى الدكتور علي إسماعيل نجيب عبد العال منصب رئيس مجلس الأمناء على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وقال طرخان إنه سيبدأ أعماله في تشكيل مجلس إمناء المجلس على مستوى المحافظات والمراكز والقرى على مستوى الجمهورية، متمنيين دوام التوفيق والسداد.

وجاء ذلك نظرا لأنه أحد أهم قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي البارزين والمتميزين علميا وفنيا وخلقيا وسلوكيا، فهو عالم جليل ابن المركز القومي للبحوث الزراعية، وله إسهامات عظيمة الأثر داخل الدولاب الحكومي للدولة المصرية.

وأضاف طرخان أن الدكتور علي إسماعيل تقلد أرفع المناصب القيادية بالوزارة ويتميز أداؤه بالانضباط والحسم والوطنية والفكر المتطور، فهو دائما ما يفكر في حلول جزرية لبعض المشاكل ويفكر خارج الصندوق، وأنه متجدد الفكر والهمة والنشاط بعبقرية التفكير ومبتكر في العمل وتوزيع الأدوار وفي أداء الواجب الوطني المقدس، وله نشاط علمي ملحوظ فهو قادر على البذل والعطاء.

وأكد طرخان أن الدكتور على إسماعيل هو أحد اهم أعضاء المجلس التأسيسي للمجلس العربي الأفريقي للزراعة والشراكة من أجل التنمية ويحظى بكامل ثقته لتميزه الدائم والمستمر ليبدأ عمله في الجمهورية الجديدة جمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بجملة أهداف تنموية جديدة ومتميزة على خطى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقق أهداف الجمهورية الجديدة.

وكان قد كشف الاجتماع الذى عقده الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، بحضور الدكتور على إسماعيل وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة ورئيس تحديث منظومة الري بالوادي الجديد، وأسعد مبروك إسماعيل – مدير البنك الزراعي المصري والمهندسة نجلاء حسن السعداني – مدير إدارة الشئون الزراعية عن حزمة من التسهيلات والحوافز.