«الإحصاء»: نسبة ذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر 10.5%

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة تمثل 10.5% من إجمالي تعداد السكان داخل مصر، وفقًا لآخر تعداد أجرته الدولة بنهاية عام 2017، وبلغت أعداد ذوي الإعاقة 8.636 مليون شخص، منهم 6.608 مليون شخص لديه صعوبة بسيطة، 1.636 مليون شخص لديه صعوبة كبيرة، و390.9 ألف شخص لديه صعوبة مطلقة.

وأشار جهاز الإحصاء وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه «الدستور» إلى أن صعوبة المشي أو صعود السلالم جاءت في المرتبة الأولى بعدد 1.097 مليون شخص، يليها صعوبة رعاية النفس بعدد 548.2 ألف شخص، صعوبة الفهم والتواصل مع الأخرين بعدد 493.6 ألف شخص، صعوبة السمع بعدد 458.9 ألف شخص، صعوبة الرؤية بعدد 439.2 ألف شخص، وصعوبة التذكر أو التركيز 434.7 ألف شخص.

وجاءت محافظة القاهرة في مقدمة محافظات الجمهورية من حيث أعداد ذوي الصعوبات بنحو 237 ألف شخص، يليها محافظة الجيزة بعدد 160 ألف شخص، محافظة الشرقية بعدد 155 ألف شخص، محافظة المنيا 140.7 ألف شخص، محافظة الدقهلية 138.7 ألف شخص، محافظة الاسكندرية 118.8 ألف شخص، محافظة القليوبية 112.9 ألف شخص، محافظة سوهاج 103.6 ألف شخص، محافظة أسيوط 102.2 ألف شخص.

وتشير إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إلى أن عدد مدارس التربية الخاصة تبلغ 1078 مدرسة تضم 4841 فصل خلال عام 2019-2020، وتشمل 42.255 ألف طالب معظمهم من البنين بعدد 27.002 ألف طالب مقابل 15.253 ألف طالبة.

وتبلغ كثافة فصول مدارس التربية الخاصة 11.5 طالب/ فصل خلال عام 2019-2020 مقابل 8.5 طالب / فصل خلال عام 2018-2019، ويقدر متوسط نصيب المدرس من التلاميذ 4.3 طالب مقابل 4.1 طالب خلال فترة المقارنة ذاتها.