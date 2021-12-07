بدون مواد كميائية.. أفضل الزيوت لشد مسام البشرة

تنتج بشرتنا زيوتًا للمساعدة في إزالة أي شوائب من داخل بشرتنا، والتي تشمل الخلايا الميتة والتلوث والأوساخ، ومع ذلك فإن المشكلة تكمن في أن هذه الشوائب قد تسبب بالفعل انسدادًا في المسام، مما قد يؤدي إلى تكوين الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء والبثور ومشاكل جلدية أخرى.

وهناك عدة أسباب وراء انسداد مسام البشرة، مثل عدم تنظيف بشرتنا قبل النوم، وضع المكياج أثناء النوم، وحتى التعرض للكثير من التلوث، ومع ذلك فهناك العديد من الزيوت الأساسية التي تساعد في حل المشكلة، وفقًا لما ذكره موقع "healthy builderz" الطبي.

"زيت كلاري سيج"

قد يساعد زيت "كلاري سيج" الأساسي بشرتك بسبب تطهيره، وكذلك موازنة الخصائص التي يمكن أن تقلل البشرة الدهنية وتعيد مستويات الأس الهيدروجيني الطبيعية أيضًا.

"زيت بذور الجزر"

زيت أساسي آخر يمكن أن يساعد في تقليل المسام، وهو زيت بذور الجزر الأساسي بسبب تأثيره المجدد، فلن يؤدي استخدام هذا الزيت على بشرتك إلى تقليل ظهور الندبات فحسب، بل يمكنه أيضًا تصحيح شيخوخة الجلد؛ لأنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تقاوم الالتهابات.

"زيت إكليل الجبل العطري"

يمكن أن يساعد زيت إكليل الجبل العطري في إزالة احتقان بشرتك بسبب خصائصه المنظفة التي يمكن أن تتعمق في المسام لإزالة الرؤوس البيضاء والبثور والرؤوس السوداء، فهو يعمل كعقار يساعد في تقليل المسام الكبيرة.

"زيت اللبان الأساسي"

بغض النظر عن نوع بشرتك، فإن زيت اللبان الأساسي سيكون مفيدًا لبشرتك بسبب خصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا و للالتهابات والتي تعود بالفائدة على البشرة، كما أنه يعمل بمثابة "تونر" طبيعي يمكن أن يساعد في شد بشرتك مما يقلل من ظهور التجاعيد وحتى الندبات.

"زيت النيرولي الأساسي"

بالنسبة لأولئك الذين لديهم بشرة دهنية أو ناضجة أو حساسة، ستجد أن زيت النيرولي الأساسي هو خيار جيد للاستخدام؛ لأنه يمكن أن يساعد في تلطيف الخطوط الدقيقة ومنع الترهل أيضًا.

ومن المعروف أن "السترال"، وهو مادة كيميائية طبيعية موجودة في زهر البرتقال، يجدد الخلايا وهو أحد أسباب استخدام هذا الزيت غالبًا للمساعدة في علامات التمدد.

"زيت الريحان الحلو"

الزيت العطري الآخر الذي يجب أن تضيفه إلى ترسانتك عندما يتعلق الأمر بتقليل حجم المسام هو زيت الريحان الحلو، حيث يساعد هذا الزيت فعال في علاج حب الشباب والتخلص من أي انسداد في مسامك.