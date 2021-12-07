برلمانية: إطلاق تطبيق «هدهد» لمساعدة الفلاحين طفرة تكنولوجية كبيرة

قالت النائبة مارثا محروس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن إطلاق وزارة الزراعة المصرية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطبيقًا إلكترونيًا تجريبياً يحمل اسم "هدهد.. المساعد الذكي للفلاح" لمساعدة المزارعين المصريين في التعرف على الآفات التي تصيب المحاصيل الزراعية نوع من أنواع توظيف الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات، وهي طفرة كبيرة للمجال الزراعي الذي يشهد تطورا كبيرا بفضل الذكاء الاصطناعي.

وأضافت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب،في بيان لها، أن هذا التطبيق يعد أول خطوة ضمن طريق طويل يستهدف التطوير على كافة المستويات، لافتة إلى أن هذه نتيجة الجهود المبذولة في إطار السعي للتحول التكنولوجي وبناء مصر الرقمية.

وأشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن مثل هذه المشاريع والأفكار تدعم خطة الدولة في كيفية سد الفجوة الإنتاجية الزراعية والاستفادة الكاملة من المنتجات الزراعية، مشيدة باختيار اسم التطبيق "هدهد" كونه معروفا أن الهدهد صديق للفلاح.

وتابعت محروس: حان وقت الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية ومواكبة العالم ومواجهة المعوقات والتحديات فجميعنا في انتظار تغذية باقي المنظومات بالذكاء الاصطناعي كالمنظومة الزراعية وضخ المعلومات والأفكار الإبداعية في بناء أعمدة الدولة.

وأعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الإطلاق التجريبي لخدمات التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الزراعية الإلكترونية.

جاء ذلك خلال مؤتمر مشترك أعلن خلاله الإطلاق التجريبي لتطبيق "هدهد" وهو تطبيق للهاتف المحمول باللغة العربية يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعى لخلق تواصل أكثر فاعلية مع المزارعين من خلال توفير محتوى ارشادى رقمى حول مواضيع تهم المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة لتمكينهم من الحصول بسهولة على الاستشارات الزراعية والتوجيه السليم.