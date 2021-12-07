الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية: إطلاق تطبيق «هدهد» لمساعدة الفلاحين طفرة تكنولوجية كبيرة

النائبة مارثا محروس
النائبة مارثا محروس

قالت النائبة مارثا محروس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن إطلاق وزارة الزراعة المصرية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطبيقًا إلكترونيًا تجريبياً يحمل اسم "هدهد.. المساعد الذكي للفلاح" لمساعدة المزارعين المصريين في التعرف على الآفات التي تصيب المحاصيل الزراعية نوع من أنواع توظيف الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات، وهي طفرة كبيرة للمجال  الزراعي الذي يشهد تطورا كبيرا بفضل الذكاء الاصطناعي. 

 

وأضافت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب،في بيان لها، أن هذا التطبيق يعد أول خطوة ضمن طريق طويل يستهدف التطوير على كافة المستويات، لافتة إلى أن هذه نتيجة الجهود المبذولة في إطار السعي للتحول التكنولوجي وبناء مصر الرقمية. 

 

وأشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن مثل هذه المشاريع  والأفكار تدعم  خطة الدولة في كيفية سد الفجوة الإنتاجية الزراعية والاستفادة الكاملة من المنتجات الزراعية، مشيدة باختيار اسم التطبيق "هدهد" كونه معروفا أن الهدهد صديق للفلاح. 

 

وتابعت محروس: حان وقت الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية ومواكبة العالم ومواجهة المعوقات والتحديات فجميعنا في انتظار تغذية باقي المنظومات بالذكاء الاصطناعي كالمنظومة الزراعية   وضخ المعلومات والأفكار الإبداعية في بناء أعمدة الدولة.

 

وأعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الإطلاق التجريبي لخدمات التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الزراعية الإلكترونية.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر مشترك أعلن خلاله الإطلاق التجريبي لتطبيق "هدهد" وهو تطبيق للهاتف المحمول باللغة العربية يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعى لخلق تواصل أكثر فاعلية مع المزارعين من خلال توفير محتوى ارشادى رقمى حول مواضيع تهم المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة لتمكينهم من الحصول بسهولة على الاستشارات الزراعية والتوجيه السليم.

وزير الزراعة وزارة الزراعة التكنولوجيا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السيد القصير وزير الزراعة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بناء مصر الرقمية الدكتور عمرو طلعت مارثا محروس تطبيق هدهد لمساعدة الفلاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

الأكثر قراءة

نجاة لاعب منتخب مصر للشباب من حادث سير مروع

«الغذاء العالمى»: مجاعة تهدد الملايين فى تيجراى أوائل العام المقبل

مى خالد: أقمت لفترة بفندق بالحسين لتحرى الدقة فى كتابة رواية «سر العنبر»

مسئولة إيطالية: الوضع الإنسانى والسياسي مأساويا

شمس الدين: الرئيس أكد على مدى اهتمامه بذوى الهمم

«أرامكو السعودية» تُوقِّع صفقة كبرى لشبكة أنابيب الغاز بقيمة 15.5 مليار دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين أحادية إسرائيل

أحمد سعد زايد

معضلة المرأة العربية.. وما الحل؟

عبدالوهاب داود

فرحة لم تَدُم.. أفسدتها «مقترحات فيسبوك»

ماجد حبته

الخروج من «جنّة» دويتشه فيله!

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة .. خطر يهدد أبناءنا!

جمال-أسعد

الكباش.. الأقصر والهوية المصرية

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

مؤمن المحمدي

الروح الرياضية!

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

الصحة فى إسرائيل تسجل 21 إصابة مؤكدة بمتحور أوميكرون

فلسطين: إسرائيل تتحمل مسؤولية جرائم الإعدامات الميدانية

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها