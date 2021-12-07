الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وكيل «تموين مطروح»: تراجع أسعار الدواجن المحلية لـ26 جنيها للكيلو

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

أكد المحاسب حسن كمال الشيباني، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، أن أسعار الدواجن المحلية تراجعت ليصل سعر الكيلو إلى 26 جنيها، مقارنة بالشهور الماضية، حيث ترجع إلى زيادة المعروض من الإنتاج الداجني في مطروح، مما يؤكد أن هناك استقرارا في أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية لتوفير احتياجات المواطنين من هذه السلع الضرورية وخاصة البروتين الداجني.

وأضاف الشيباني، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن هناك اكتفاءً ذاتيًا بنسبة 100% في مطروح من خلال الإنتاج الداجنى والمزارع المنتشرة على مستوى المحافظة، حيث يتم استهلاك نسبة 40 %  من إجمالي معدلات الإنتاج في مطروح، وتوفير 60 % من الإنتاج الداجني ليتم طرحه في المحافظات المجاورة، وهو فائض عن معدلات الاستهلاك الحالية.

وأضاف أنه مع تراجع أسعار الدواجن المحليه إلى 26 جنيها تراجعت بجانبها أسعار أطباق البيض بسعر 35 جنيهًا للطبق الواحد، بعد أن ارتفعت أسعارها إلى 45 جنيها و50 جنيهًا و60 جنيها في أغلب الأحيان خلال الشهر الماضي، حيث تدخلت وزارة التموين في الوقت المناسب، من خلال بروتوكول تعاون مع اتحاد منتجي الدواجن لطرح 7000 طبق بيض بسعر 47 جنيها لإعادة التوازن في الأسعار، على الفور تراجعت أسعار أطباق البيض في الأسواق المحلية بفارق ثلاث جنيهات في الطبق الواحد إلى أن تراجعت  تدريجيا لتصل إلى أدنى مستوياتها إلى سعر 35 جنيهًا للطبق الواحد.

اسعار الدواجن بروتوكول وكيل وزارة التموين اكتفاء ذاتي المعروض بمطروح

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