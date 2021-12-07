مصر تشارك فى اجتماعات المؤتمر السنوى لمنظمة شركات السياحة الأمريكية

توجه وفد من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وبعض من أعضاء الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من كبرى شركات السياحة المصرية العاملة في السوق الأمريكي برئاسة عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة، إلي مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للمشاركة في فعاليات المؤتمر السنوي لمنظمة شركات السياحة الأمريكية، والذي يعقد في الفترة من ٧ إلى ١٠ ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس التنفيذي للهيئة والوفد المرافق له من الهيئة والقطاع الخاص في حضور العديد من الحلقات النقاشية التي ستعقد على هامش هذا المؤتمر حول وضع صناعة السياحة عالميًا والتحديات التي تواجهها، وخاصة في ظل تداعيات أزمة جائحة كورونا.

بالإضافة إلى أنه سيتم عقد بعض الاجتماعات واللقاءات الثنائية بين الهيئة المصرية ونظيرتها الأمريكية، وبعض اللقاءات المهنية مع منظمي الرحلات وشركات السياحة الأمريكية، وذلك لمناقشة سبل تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال السياحة، ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من أمريكا إلى المقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى تعريف السوق الأمريكي وصناع القرار ووسائل الإعلام هناك بالمقومات السياحية المصرية والمنتجات المتنوعة للمقصد السياحي المصري، وما طرأ عليه من تطوير للبنية التحتية بشكل عام، والتطوير الذي يشهده القطاع السياحي المصري بشكل خاص، والتسهيلات الممنوحة للشركاء.

يشار إلى أن السوق الأمريكي من الأسواق الهامة لمصر، خاصة أن السائح الأمريكى محب للسياحة الثقافية الممثلة في القاهرة والأقصر وأسوان.

وسيحاول الوفد الرسمي المشارك في فعاليات المؤتمر السنوي لمنظمة شركات السياحة الأمريكية الترويج للمنتج السياحي الجديد من خلال ربط السياحة الثقافية بنظيرتها الشاطئية، وقد تم تشغيل خط طيران داخلي جديد بين مدينة شرم الشيخ والأقصر في إطار خلق منتج سياحي جديد ومتكامل يساهم في إثراء تجربة السائح خلال زيارته لمصر من خلال دمج منتج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتج السياحة الثقافية.