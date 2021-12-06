مهرجان «أيام قرطاج» يكرم إلهام شاهين

قررت إدارة مهرجان «أيام قرطاج» المسرحية تكريم الفنانة إلهام شاهين خلال الاحتفال برموز المسرح المصري، حيث إن الدورة الـ 22 قد اختارت مصر كضيف شرف تماشيا مع سياسة الدولتين التونسية والمصرية في إعلان 2021 سنة التبادل الثقافي بينهما، وسيتم إهداء الهام شاهين التكريم في حفل الختام المقرر له يوم 12 ديسمبر.

وكرم «أيام قرطاج» المسرحية خلال حفل افتتاحه عدد من المبدعين في مجال المسرح من تونس والعالم العربي والأفريقي فمن تونس سعيدة الحامي وعبد الغني بن طارة وفاتحة المهداوي وجمال مداني والأسعد بن عبد الله، وأمل دباس من الأردن وفضيلة حشماوي من الجزائر و"فلوريس أدجنهوم" من البنين و"جان سيبي أكومو" من كينيا، كما تتوج الفنانة الكبيرة عواطف نعيم من العراق، والفنان نور الدين الورغي من تونس.