استمرار حملة «أنزل واطمن» حتى 15 ديسمبر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية استمرار حملة «انزل واطمن» حتى 15 ديسمبر المقبل، لإجراء الفحوصات الطبية الشاملة للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل من أبناء بورسعيد، لافتة إلى أنها هي حملة سنوية بهدف الاطمئنان بشكل دوري على صحة منتفعي التأمين الصحي الشامل والكشف المبكر عن الأمراض أو عوامل الخطورة المؤدية إليها لسرعة علاجها واحتوائها أو السيطرة عليها، والحفاظ على الصحة العامة للأفراد.

وأشارت إلى أن الحملة تشمل 5 فحوصات أساسية "طبيب الأسرة، فحص أسنان، قياس العلامات الحيوية، صورة دم كاملة وقياس نسبة الهيموجلوبين في الدم، قياس السكر العشوائي"، وذلك للاطمئنان على صحتهم، وخاصة المنتفعين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضحت أن الحملة تشمل إجراء الفحوصات الطبية الشاملة لجميع الفئات العمرية من منتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، والذين مر عليهم عام من الفحص الطبي الشامل الدوري الأخير، داخل مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظة، والمسجل عليها منتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، والبالغ عددها 34 مركز ووحدة طب أسرة حتى الآن.

وأشارت إلى أنه يتم إجراء الفحوصات الطبية الشاملة للمنتفعين ضمن حملة (انزل واطمن)، داخل عيادات مخصصة للفحص الشامل بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة ببورسعيد، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءًا، إضافة إلى تقديم التوعية التثقيفية والصحية اللازمة لكيفية الوقاية من الإصابة بالأمراض وخاصة المزمنة منها أو عوامل الخطورة المؤدية إليها، وأهمية الفحص الطبي الشامل للكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها.

وتابعت أن الحملة تقوم بإجراء الفحوصات الطبية الشاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ضمن حملة ( انزل واطمن) ببورسعيد، فريق طبي مدرب ومؤهل على أعلى مستوى، مؤكدًا الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا أثناء عمل الحملة للحفاظ على الصحة العامة للأفراد سواء من الأطقم الطبية والإدارية المشاركين بالحملة أو المترددين من منتفعي التأمين الصحي الشامل على الحملة، وكذلك الحفاظ على بيئة المنشآت الصحية خالية من عدوى فيروس كورونا.

وتابعت أنه يتم إحالة أي منتفع من منتفعي التأمين الصحي الشامل حال اكتشاف أي مرض لديه نتيجة الفحوصات الطبية الشاملة للحملة إلى المستشفيات المتخصصة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة لتلقي الخدمات والرعاية الصحية اللازمة لعلاجه وفق أعلى معايير السلامة والجودة العالمية.

يذكر أن الهيئة العامة للرعاية الصحية، قد أعلنت عن فحص 50 ألف مواطن ضمن حملة (انزل واطمن) للفحص الطبي الشامل السنوي المجاني لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.