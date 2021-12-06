الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط «كهربائى» ينتحل صفة طبيب ويدير مركز علاج طبيعى فى دمياط

ضبط «كهربائي»
ضبط «كهربائي»

ضبطت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بدمياط، فني صيانة كهرباء منتحلا صفة طبيب ويمارس مهنة العلاج الطبيعي، بكفر البطيخ، إذ ينتهك الخصوصية، ويستخدم الإبر الصينية والحجامة.

وكان تم ضبط المتهم “ح.ر” بواسطة لجنة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بقيادة دكتورة سارة العوضي، وبحضور كل من الدكتور كريم عطاالله رئيس قسم العلاج الحر بالإدارة الصحية بكفر سعد، والدكتور عزت البيلى رئيس قسم العلاج الحر بالإدارة الصحية بكفر البطيخ.

وبالتنسيق مع رجال الشرطة بمركز كفر البطيخ، تم القبض على المذكور متلبسا أثناء الكشف على إحدى الحالات ه . ع.

تحرر محضر شرطة بالواقعة، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط الدكتورة منال عوض طب علاج طبيعي

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وائل لطفي

قوتنا الناعمة

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