«اللوح» يهنئ فلسطين لفوزها بمنصب رئيس المجلس التنفيذى للإيسيسكو

​هنأ السفير الفلسطيني بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، فوز دولة فلسطين ممثلة بالدكتور دواس دواس الأمين العام للجنة الوطنية الفلسطينية، بمنصب رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو.

ووجه «اللوح» التهاني لرئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور علي زيدان أبو زهري، لانتخاب فلسطين رئيسًا للمجلس التنفيذي، متمنيا له العمل قدما فيما يصب لصالح رفعة فلسطين والأمة العربية.

جاء ذلك في إطار عقد اجتماعات الدورة 42 للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، والتي تستضيفها القاهرة، وشاركت فيها 49 دولة من أصل الـ51 دولة الأعضاء في المنظمة، وشهدت انتخاب مكتب المجلس التنفيذي للإيسيسكو.

وقالت المنظمة، في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «بعد استكمال الجولة الثانية من عملية انتخاب رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو، بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس، ووفقا للوثيقة الترتيبية المنظمة لعملية الاقتراع، الدكتور دواس تيسير دواس، ممثل دولة فلسطين، يفوز بمنصب رئيس المجلس التنفيذي للإيسيسكو».

وتم التوافق على تشكيل مكتب المجلس وفقا للوائح الداخلية للمجلس التنفيذي، بحيث تتولى ممثلة جمهورية المالديف منصب نائب الرئيس، وممثل جمهورية غينيا منصب مُقرر المجلس.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو – الكسو – إيسيسكو»، افتتح صباح اليوم الاثنين، أعمال الدورة الـ42 للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «ايسيسكو»، والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية، بمشاركة وفود من 49 دولة عضو من إجمالي 51 دولة عضو عامل بالمنظمة.

وانطلقت فى القاهرة صباح اليوم الإثنين، أعمال الدورة 42 للمجلس التنفيذي للإيسيسكو، وفاز ممثل فلسطين بمنصب رئيس المجلس التنفيذى للمنظمة.