الإثنين 06 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«اللوح» يهنئ فلسطين لفوزها بمنصب رئيس المجلس التنفيذى للإيسيسكو

ممثل فلسطين الدكتور
ممثل فلسطين الدكتور دواس تيسير دواس

​هنأ السفير الفلسطيني بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، فوز دولة  فلسطين ممثلة بالدكتور دواس دواس الأمين العام للجنة الوطنية الفلسطينية، بمنصب رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو.

ووجه «اللوح» التهاني لرئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور علي زيدان أبو زهري، لانتخاب فلسطين رئيسًا للمجلس التنفيذي، متمنيا له العمل قدما فيما يصب لصالح رفعة فلسطين والأمة العربية.

جاء ذلك في إطار عقد اجتماعات الدورة 42 للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، والتي تستضيفها القاهرة، وشاركت فيها 49 دولة من أصل الـ51 دولة الأعضاء في المنظمة، وشهدت انتخاب مكتب المجلس التنفيذي للإيسيسكو.

وقالت المنظمة، في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «بعد استكمال الجولة الثانية من عملية انتخاب رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو، بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس، ووفقا للوثيقة الترتيبية المنظمة لعملية الاقتراع، الدكتور دواس تيسير دواس، ممثل دولة فلسطين، يفوز بمنصب رئيس المجلس التنفيذي للإيسيسكو».

وتم التوافق على تشكيل مكتب المجلس وفقا للوائح الداخلية للمجلس التنفيذي، بحيث تتولى ممثلة جمهورية المالديف منصب نائب الرئيس، وممثل جمهورية غينيا منصب مُقرر المجلس.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو – الكسو – إيسيسكو»، افتتح صباح اليوم الاثنين، أعمال الدورة الـ42 للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «ايسيسكو»، والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية، بمشاركة وفود من 49 دولة عضو من إجمالي 51 دولة عضو عامل بالمنظمة.

وانطلقت فى القاهرة صباح اليوم الإثنين، أعمال الدورة 42 للمجلس التنفيذي للإيسيسكو، وفاز ممثل فلسطين بمنصب رئيس المجلس التنفيذى للمنظمة.

السفير الفلسطيني بالقاهرة الإيسيسكو فلسطين القاهرة رئيس المجلس التنفيذى للمنظمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

الأكثر قراءة

«رياح تصل إلى عاصفة».. «الأرصاد» تُحذر من طقس الثلاثاء

بلاغ للنائب العام يطالب بمنع مطربى المهرجانات من السفر إلى الخارج

«حياة كريمة» تعيد إعمار المساجد: خطوة للقضاء على مخططات الجماعة الإرهابية

الأرصاد تحذر من عاصفة رملية تضرب البلاد (فيديو)

«التعليم» تعلن مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي للرابع الابتدائي

السعودية وسلطنة عمان توقعان 13 مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين أحادية إسرائيل

أحمد سعد زايد

معضلة المرأة العربية.. وما الحل؟

عبدالوهاب داود

فرحة لم تَدُم.. أفسدتها «مقترحات فيسبوك»

ماجد حبته

الخروج من «جنّة» دويتشه فيله!

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة .. خطر يهدد أبناءنا!

جمال-أسعد

الكباش.. الأقصر والهوية المصرية

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

مؤمن المحمدي

الروح الرياضية!

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

الصحة فى إسرائيل تسجل 21 إصابة مؤكدة بمتحور أوميكرون

فلسطين: إسرائيل تتحمل مسؤولية جرائم الإعدامات الميدانية

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها