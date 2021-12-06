الإثنين 06 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد إطلالات «القاهرة السينمائي».. زينب غريب تستعد لعرض «تحقيق» (صور)

زينب غريب
زينب غريب

أثارت إطلالة الفنانة زينب غريب ردود فعل إيجابية سواء بين ضيوف المهرجان أو متابعي صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

زينب ظهرت بفستان أحمر اللون، وشكلت هذه الإطلالة الستايلست آيات سيف النصر والرداء من تصميم Bambah. 

كما أطلت زينب غريب خلال فعاليات المهرجان المختلفة واستمرت على مدار الـ10 أيام الماضية بأزياء مختلفة وجريئة جعلتها تتعرض لانتقادات كثيرة خاصة جلسة التصوير الذي أقامتها بالفندق الذي يستضيف فعاليات المهرجان واتسمت بالجرأة. 

وتنتظر قريبا عرض مسلسلها الجديد «تحقيق» على أحد المنصات الإلكترونية وتلعب بطولته مع أحمد مالك وتارا عماد وهدى المفتي ومي الغيطي وعلي قاسم. 

 

تحقيق مواقع التواصل مخرج جماهير الفنانة جميلة عوض مسلسل تحقيق

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