الأمير هارى: ترك العمل مفيد لصحتك العقلية

نصح الأمير هاري،، الأشخاص الذين يعانون في "وظائف لا تجلب لهم السعادة" بالاستقالة، وقال إن ترك العمل شيء يجب "الاحتفال به"، في مقابلة له على مائدة مستديرة مع مجلة Fast Company للأعمال الأمريكية.

ترك العمل مفيد لصحتك العقلية

وخلال المقابلة، أثني الأمير هاري، على الناس الذين يتتركون وظائفهم الغير مرغوب بها، إذ يوضح إن ذلك يمكن أن يكون مفيدًا للصحة العقلية.

كما تحدث الأمير هاري، خلال المقابلة، عن دوره كرئيس شركة BetterUp للصحة العقلية ومقرها كاليفورنيا، فقال هاري إنه أثناء حديثه مع آدم جرانت، عضو مجلس إدارة شركة BetterUp، اكتشف أن الكثير من الاستقالات الوظيفية "ليست كلها بهذا السوء".

وأضاف هاري: "في الواقع، إنها علامة على أنه مع الوعي الذاتي تأتي الحاجة إلى التغيير، لقد عَلق الكثير من الناس حول العالم في وظائف لم تجلب لهم السعادة، والآن يضعون صحتهم العقلية وسعادتهم في المرتبة الأولى"، مؤكدًا "هذا شيء يجب الاحتفال به".

أحدث إحصائيات ترك العمل بالولايات المتحدة

وقد شهدت أمريكا، استقالة 4.4 مليون شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة من وظائفهم في سبتمبر 2021، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي، فمع أنه هناك عددًا من الأسباب لتصاعد الاستقالات، فقد يكون الوباء أحد أكبر هذه العوامل، وفقًا للخبراء

وقال آرون دي سميت، شريك في شركة ماكينزي والمؤلف الرئيسي لأبحاث ماكينزي لـ موقع insider: "الموظفون لا يغادرون مكان بسبب المال الأكثر في مكان آخر، إنهم يغادرون لأنهم محبطون وغير سعداء".

ترك الأمير هاري لوجباته الملكية

و تأتي تصريحات دوق ساسكس منذ ما يقرب من عامين منذ استقالته من واجباته الملكية، ففي يناير 2020، أعلن هاري وميجان ماركل عبر Instagram أنهما تخليان عن واجباتهما الملكية.

كما أعلن الزوجان في فبراير أنهما لن يعودوا إلى العائلة المالكة، مما يمثل نهاية لفترة المراجعة لمدة عام واحد، قد حددته الملكة لهما.

وتقدر قيمة شركة BetterUp بـ 3 مليارات جنيه إسترليني، ويتبنى هاري، استراتيجية بدأها في مارس الماضي، وهي اسراتيجية المنتج والعمل الخيري والدعوة العامة بالصحة العقلية، فهو يشارك في التزامه بـ "التعهد بنسبة 1٪" من أرباحه للتبرع للأعمال الخيرية، وهي حركة تشجع الشركات على التبرع بنسبة 1% من الأسهم أو وقت الموظفين أو المنتج أو الربح لمجتمعاتهم.