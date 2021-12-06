الإثنين 06 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد مرسال يقدم حفلا موسيقيا في 12 ديسمبر

الساقية
الساقية

يستعد الفنان محمد مرسال لتقديم حفل موسيقي يوم الأحد 12 ديسمبر، في السابعة والنصف مساءً بقاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوي.

وطرحت ساقية الصاوي تذاكر الحفل أون لاين عبر موقعها كما تتيح الحجز من شباك التذاكر بمقر الساقية بالزمالك. 

ومرسال هو مؤلف موسيقي وملحن وموزع مصري قام بالتلحين والتوزيع الموسيقي للعديد من تترات الأعمال الإذاعية مثل “بواب العبارة” و”كنز مأمون المأذون” للفنان محمد هنيدي، و”اعترافات خوخة” لنيللي كريم ومحمد فراج، و”رسالة إلى الوايلي” للفنانة يسرا، و”كامل من مجاميعه” لعمرو سعد.

كما ألَّف مرسال المقدمات الموسيقية لعدد من البرامج التليفزيونية مثل “مودة ورحمة” للدكتور عمر الورداني، وبرنامج “حلو بس” لأحمد يونس، وبرنامج المقالب “فيلم هندي يا ساندي”، والبرامج الإذاعية مثل “الناس العزاز” للدكتور مدحت العدل و”صباحك ومطرحك” لأحمد يونس. لحن مرسال العديد من الأغاني ووزعها مثل “مش فارقة” للمطرب محمد عدوية، و “مش خايف” للفنان صلاح بجاتو لمسلسل ما وراء الطبيعة، و “ع العهد يا رجالة” للمطرب مينا عطية ورشا شرنوبي، و “مصر غالية” للمطرب أحمد جمال، و “الله على اللمة الحلوة” لإيهاب عبد الواحد.

كما ألَّف مرسال المقدمات الموسيقية لعدد من البرامج التليفزيونية مثل “مودة ورحمة” للدكتور عمر الورداني، وبرنامج “حلو بس” لأحمد يونس، وبرنامج المقالب “فيلم هندي يا ساندي”، والبرامج الإذاعية مثل “الناس العزاز” للدكتور مدحت العدل و”صباحك ومطرحك” لأحمد يونس. لحن مرسال العديد من الأغاني ووزعها مثل “مش فارقة” للمطرب محمد عدوية، و “مش خايف” للفنان صلاح بجاتو لمسلسل ما وراء الطبيعة، و “ع العهد يا رجالة” للمطرب مينا عطية ورشا شرنوبي، و “مصر غالية” للمطرب أحمد جمال، و “الله على اللمة الحلوة”.

التليفزيون لحفل عمرو سعد قاعة الطب مدحت العدل

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وائل لطفي

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