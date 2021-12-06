الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدء صرف معاشات الشريحة الثالثة للمستحقين غدا

معاشات
معاشات

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه سيتم البدء غدا في صرف معاشات الشريحة الثالثة للمستحقين الذين يحصلون على أقل من 3000 جنيه، لمن يتقاضون من البريد منعا للتكدس والزحام.
 
وأكدت الهيئة أنه سيتم الصرف من الشريحة الثالثة، بعد غدا الأربعاء، على أن يتولي صرف الشرائح تباعا، موضحة أنه تم الانتهاء من الشريحة الأولى لأقل من 1000 جنيه الخميس الماضي والانتهاء من الشريحة الثانية اليوم.

وأوضحت الهيئة أن عدد منافذ صرف معاشات شهر ديسمبر 2021 على مستوى الجمهورية بلغ 19 ألفًا و173 منافذ خلال نوفمبر الجاري، مقارنة بـ 19 ألفًا و180 منفذًا في سبتمبر الماضي.

أما في حالة الوفاة، أوضحت الهيئة القومية للتامين الاجتماعي أن مصاريف الجنازة تُصرف وفقًا للترتيب التالي: -

1- الأرمل أو الأرملة بغض النظر عن استحقاق المعاش، وفي حالة وجود أكثر من أرملة توزع بينهن بالتساوي.

2- أرشد الأولاد (أكبر الراشدين من الأولاد سناً).

3- من يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة. وتُصرف نفقات الجنازة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

أما في حالة فقد بطاقة صرف المعاش أو الرقم السري يتم اتخاذ عدد من الإجراءات، لإعادة استخراج البطاقة مرة أخرى.

1 - يقدم القائم بالصرف خطاب معتمد ومختوم من البنك أو هيئة البريد متضمّن الموافقة على تحويل المعاش الدوري المستحق على الحساب الجاري إذا رغب القائم بالصرف صرف مستحقاته التأمينية من خلال الحسابات الجارية بالبنوك أو هيئة البريد.

2 - يقدم القائم بالصرف خطاب معتمد ومختوم من البنك متضمّن الموافقة على تحويل المعاش الدوري على بطاقة ميزة حال الرغبة في صرف مستحقاته من خلال بطاقات ميزة.

3 - يقدم القائم بالصرف خطاب معتمد ومختوم من البنك أو شركة الاتصالات المصدرة للمحفظة الإلكترونية بحسب الأحوال متضمن الموافقة على تحويل المعاش الدوري لصاحب الشأن على المحفظة الإلكترونية.

صرف معاشات صرف معاشات شهر ديسمبر الهيئة القومية للتأمين بطاقات ميزة مستحقات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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