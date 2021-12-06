الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«برلمانية التجمع» تطالب بعقد حوار مجتمعي حول مشروع قانون المسئولية الطبية

النائب عاطف المغاوري
النائب عاطف المغاوري

شارك النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع ، في لقاء عقدته نقابة الشرقية لمناقشة مشاريع قوانين المسئولية الطبية المقدمة لمجلس النواب، " مشروع النقابة العامة، ومشروع النائبة إيناس عبد الحليم، ومشروع النائبة نسرين عمر" ، مشيرًا إلى أنه المشاريع الثلاثة تم التقدم بهم لكنهم لم يحالوا بعد للجان النوعية لمناقشتها، على أن يتم إحالته للجنة الصحة ومكتب لجنة الشئون التشريعية والدستورية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على الجلسة العامة.

وطالب عضو رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، في تصريحات لـ" الدستور" بضرورة إجراء الكثير من جلسات الحوار المجتمعي مع كل المعنيين خاصة الأطباء والنقابات الفرعية للأطباء للوصول لأفضل صيغة تحفظ حقوق الأطباء والمرضى حيث يأتي القانون في ستة أبواب تحوى 30 مادة  تحدد من هم مقدمي الخدمة الطبية ، وينشأ بموجبه هيئة تقرير المسوؤلية الطبية التى تختص بتحديد مسئولية الأخطاء سواء كانت جنائية من عدمه.
 

النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب قانون المسئولية الطبية نقابة الأطباء نقابة أطباء الشرقية هيئة تقرير المسئولية الطبية

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