نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية في الشتاء

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية مرضى الحساسية الصدرية وحساسية الجيوب الانفية وحساسية العيون بسبب وجود رياح مثيرة للأتربة بشكل كبير، وتزايد فرص سقوط الأمطار الحمضية.

ويعاني مرضى الجيوب الأنفية من متاعب في فصل الشتاء بسبب برودة الطقس وموجات الهواء الترابية، لذلك صرح الدكتور محمد رحمى، أخصائي الأمراض الصدرية، عدة نصائح لمرضى الحساسية في تلك الأجواء.

الابتعاد عن الأطعمة الحارة

يجب الابتعاد عن تناول الأطعمة الحارة والمليئة بالتوابل لأنها تسبب التهاب الأنف لمرضى الجيوب الأنفية والتهاب الشعب الهوائية.

تعزيز المناعة

يجب التركيز على تعزيز المناعة بالمشروبات والمأكولات الغنية بالفيتامين سي والحديد وفيتامين د والعناصر التي يحتاجها الجسم للوقاية من نزلات البرد المتكررة التى تضر بمرضى الحساسية.

معرفة مضادات الهيستامين

يجب سؤال الطبيب المعالج عن مضادات الهيستامين خلال فترات الشتاء والتقلبات الجوية الخاصة بكل حالة.

تجنب تناول بعض الأطعمة

يجب معرفة أنواع الأطعمة التي تثير الحساسية لدى كل شخص عن طريق اختبار الحساسية مثل البيض والموز والفراولة.

استخدام المناديل القطنية

يمكن أن تزيد حساسية الأنف بضعف تجفيف الأنف، لذلك تنظيف الأنف دائماً بالمناديل القطنية أمر مهم جداً لأصحاب ذلك المرض المزمن.

غسل الوجه باستمرار

يجب غسل الوجه واليدين على مدار اليوم باستمرار للوقاية من إثارة الأنف وتهيحها لمرضى الجيوب الأنفية.

تنظيف المكان

يجب التخلص من الأتربة والأوساخ التي تملأ المكان الذي يعيش به بشكل دائم حتى لا يتهيج الصدر والأنف بسبب التراب وفيروسات الهواء.

غلق النوافذ

يجب إغلاق النوافذ بإحكام حتى لا يتسرب التراب داخل المنزل ويصاب الشخص بتهيج الصدر والكحة المستمرة.

هواء نظيف

يجب الجلوس في مكان يحتوى على هواء نظيف ويكون بعيد عن الرطوبة.

ارتداء ملابس واقية

يجب ارتداء ملابس واقية إذا كان الشخص مضطراً للخروج، ويرتدي كمامة طبية ونظارة شمسية.