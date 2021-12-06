الإثنين 06 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مركز تعليم الكبار يشارك بالاجتماع السابع لجامعة الدول العربية لمحو الأمية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شارك مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس في الاجتماع السابع للجنة التنسيق العليا للعقد العربي لمحو الأمية (٢٠١٥-٢٠٢٤) اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي، بمشاركة وفود من؛ مصر، والسعودية، والإمارات، وقطر، واليمن، والأردن، والجزائر، وتونس، وبمشاركة العديد من الجهات منها؛ الهيئة العامة لتعليم الكبار جمهورية مصر العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، مركز اليونسكو الإقليمي لتعليم الكبار "أسفك"، الشبكة العربية لتعليم الكبار، مجموعة طلال أبو غزالة، المنظمة الكشفية العربية .

وأوضح الدكتور إسلام السعيد مدير المركز انه خلال الاجتماع تناول متابعة ما تم تنفيذه بشأن توصيات الاجتماع السادس الذي عقد بالرياض، عرض تقييمي لمصفوفة أنشطة العقد العربي لمحو الأمية، عرض تجارب الدول العربية في تفعيل أنشطة العقد العربي لمحو الأمية أثناء أزمة كورونا، المواطنة في تعليم وتعلم الكبار مدخلا للأمن القومي العربي، عرض تقييم مرحلي للعقد العربي لمحو الأمية ووضع تصور للخطوات المستقبلية، استعراض جهود الألكسو في تنفيذ العقد العربي لمحو الأمية وتوجهاتها المستقبلية، استعراض الموقع الإلكتروني للعقد العربي لمحو الأمية، عرض تقديمي حول برنامج الطلاقة في اللغة العربية، دور الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار في دعم حق التعليم والتعلم في ظل أزمة كورونا، طرح مقترحات للاحتفال باليوم العربي لمحو الأمية.

جامعة الدول العربية محو الأمية طلاب الجامعات وزير الشباب والرياضة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الهيئة العامة لتعليم الكبار التربية والتعليم ديسمبر ٢٠٢١

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