فعاليات وزارة النقل اليوم.. جولة تفقدية للدائري وفتح ميناء الغردقة

قامت وزارة النقل اليوم بعدد من الفاعليات في القطاعات التابعة لهاوترصد الدستور حصاد وزارة النقل اليوم.

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، بعد تحسن الأحوالالجوية واستقرار الرياح، إذ تم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر.

وجه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مسئولي السكة الحديد بزيادة تركيب القطارات التي تم تعديل تركيبها في وقت الذروة لامتصاص كثافةالركاب، والعمل على تقديم كافة التسهيلات للركاب خلال تنقلاتهم على خطوط الهيئة المختلفة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على مستوىنظافة مميز بمختلف القطارات والمحطات وتشكيل لجان من رئاسة هيئة السكك الحديدية للتفتيش المفاجئ على مستوى النظافة على مدارالساعة، وانتشار كل القيادات بمواقع التشغيل، وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة بجميع خطوط السكك الحديدية.

وحذر «الوزير» الركاب من عدم الركوب بدون تذكرة، كما وجّه بتطبيق الغرامة الفورية المنصوص عليها، مؤكدًا على ضرورة إعلام الركاب بأيتعديلات تطرأ على جداول التشغيل بسبب أعمال تحديث نظم الإشارات، كما تفقد الوزير الأرصفة من رصيف 1 حتى رصيف 8 بالمحطة،وكذا أحد قطارات الدرجة الثالثة الروسي ذات التهوية الديناميكية المتجه من القاهرة إلى الإسكندرية للتأكد من مستوى نظافة القطارومستوى الخدمة المقدمة، كما تم تفقد محطة الشرق وتابع مستوى الخدمة المقدمة للركاب بأحد القطارات المتجه من القاهرة إلى طنطا.

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أجرى الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل جولة تفقدية اليوم لمتابعة التقدم في أعمال تنفيذ مشروع التطوير الشامل للطريق الدائريحول القاهرة الكبرى، حيث بدأت الجولة من نفق الجولف بالتجمع ثم نفق كارفور بالمعادي الذي يتم تطويره وتوسعته ليصبح مدخل النفق منالطريق الداعم بدلًا من الطريق الرئيسي لحل الاختناقات المرورية في منطقة كارفور لتسهيل حركة تنقل المواطنين.

ثم تابع الوزير أعمال التطوير والتوسعة في المسافة من المريوطية حتى الأوتوستراد بطول 12 كم، حيث تم الانتهاء من أعمال تطوير تقاطعالطريق مع الأوتوستراد، بنسبة 100% والتي شملت توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الأوتوسترادوفصل الطريق السطحي المتجه إلى مدينة نصر عن الكوبري العلوي المتجه إلى حلوان، وكذلك متابعة أعمال توسعة كوبري المنيب العلويعلى النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلًا من 4 حارات، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالًا وجنوبًا، إلى جانب كوبرىالمنيب الحالي، حيث بلغت نسبة تنفيذه 99%.



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تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل أعمال إنشاء محور جديد على ضفتي ترعة المريوطية للربط بين الطريق الدائري حول القاهرة الكبرىالدائري الأوسطي والدائري الإقليمي؛ حيث أكد مدير المشروع أنه تم الانتهاء من أعمال التصميمات الخاصة بالمحور، وجار البدء فيالأعمال التنفيذية بالمشروع هذا وقد تم الانتهاء من عدد 6 أنفاق وكوبري في هذه المسافة وهي أنفاق (البساتين- الجزائر- العمرانية 1- العمرانية 2 – مصرف الكونيسة – مصر للطيران) وكوبري الطالبية.

وتوجه الفريق مهندس كامل الوزير يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لمتابعة أعمال تطوير وتوسعة تقاطع الطريق الدائري معطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي حيث يتم تطوير وتوسعة الطريقين بهذا التقاطع الحيوي لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وكذلكمتابعة أعمال تنفيذ كوبري مسطرد الذي بلغت نسبة تنفيذه. 97.5 % حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل إلى جانب الكوبري الحالي،بالإضافة إلى عدد من المطالع والمنازل لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق "مُسطرد - بلبيس الإسماعيلية" الزراعي، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق كما تم تفقد اللمسات النهائية لأعمال تنفيذ كوبري المرج الذي بلغت نسبة تنفيذها99.5 %, والذي سيخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المروريةالتبادلية مع الطريق الدائري وشارع المرج، ويعبر الكوبري أعلى محطة الصرف الصحي ومحطة مترو الأنفاق وموقف الأقاليم بالمرج.

https://www.dostor.org/3648074