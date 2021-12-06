وفد «جودة التعليم والاعتماد» يزور معهد البعوث الإسلامية

في إطار استعدادات معهد البعوث الإسلامية “رياض أطفال- ابتدائي” للحصول على الاعتماد من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تشكل وفد من قيادات الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، حيث قام الوفد بزيارة معهد البحوث.

وزار اليوم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتورة يوهانسن رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتورة راجية طه نائب رئيس هيئة ضمان الجودة لشئون التعليم الأزهري، روضة معهد البعوث الإسلامية، ضمن خطة المتابعة للمعاهد المدرجة للاعتماد هذا العام.

وكان في استقبالهم الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير الطلاب الوافدين والأجانب، والدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور حسن خليل رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية،ومسؤولي الجودة بمركز التطوير، والأستاذة ثناء بركات عميدة معهد البعوث الإسلامية الابتدائي، و جميع إخصائي ومعلمي المعهد،وعدد من مسؤولي الجودة بقطاع المعاهد الأزهرية ومنطقة القاهرة الأزهرية.

ومن جانبهم أشاد الجميع بجهود القائمين على العمل، وكذا إدارة المعهد، وتوجهوا بالشكر لهم تقديرًا لما تم تقديمه من مجهودات كبيرة خلال الفترة السابقة في جميع مجالات الجودة، وتمنوا لهم التوفيق والنجاح.

من جانبهم أشاد الجميع بجهود القائمين على العمل، وكذا إدارة المعهد، وتوجهوا بالشكر لهم تقديرًا لما تم تقديمه من مجهودات كبيرة خلال الفترة السابقة في جميع مجالات الجودة، وتمنوا لهم التوفيق والنجاح.

جدير بالذكر أن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب قد قام بتأهيل مرحلة رياض الأطفال بمعهد البعوث الإسلامية للاعتماد بالتعاون مع إدارة الجودة بمنطقة القاهرة، وذلك في إطار خطة قطاع المعاهد الأزهرية لاعتماد المعاهد الأزهرية بمختلف مراحلها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وانطلاقًا من اهتمام رئيس مركز تطوير الوافدين بتحقيق تعليم متميز ذو جودة عالية بجميع أنواع التعليم بمعاهد البعوث الإسلامية.