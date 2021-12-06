الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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4 قواعد إتيكيت تساعدك في تحسين علاقتك بالجيران

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يواجه البعض صعوبة في التعامل مع الجيران، خاصة أولئك الذين يعيشون في المدن الكبرى، على عكس غيرهم ممن يعيشون في القرى والمدن الصغرى، حيث يجدون سهولة في التعامل مع بعضهم البعض للتقارب في المستوى الاجتماعي والفكري.

أما في المدن الكبرى، فالجميع من ثقافات واتجاهات وأفكار مختلفة، وفي الغالب لا توجد لغة حوار واحدة يمكن أن يستند الجميع إليها في التعامل مع بعضهم البعض.

علم الإتيكيت وضع سبيلًا لتعامل الجيران مع بعضهم البعض، مهما اختلفت اتجاهتهم، نرصدها في السطور التالية بحسب ما ورد في موقع "Bhg".

إلقاء التحية

ليس من الضروري أن تكون علاقتك قوية بجيرانك حتى تقوم بإلقاء التحية عليهم، وإنما من الأتيكيت أن تقوم بإلقاء التحية على جيرانك سواء كنت تعرفهم أم لا، فإن هذا الأمر سوف يعزز من العلاقة الخاصة بكم، ويجعل هناك احتمالية للصداقة القوية فيما بعد.

احفظ أسمائهم

من الضروري ومن أبرز علامات الإتيكيت في التعامل مع الجيران، أن تقوم بحفظ أسماء الجيران وتناديهم بها أثناء التحية في كل مرة تقوم بمقابلتهم فيها، فمن غير المعقول أن تتعامل مع جيرانك أكثر من مرة وفي مواقف مختلفة، من غير أن يكون لديك معلومات حول اسمائهم على الأقل.

ادعوهم لمناسباتك الخاصة

في حالة كنت لديك مناسبة كاستقبال مولد جديد، أو عيد ميلاد أي من أفراد الأسرة، قم باستعداء الجيران، ودعوتهم، فإن هذا من شأنه أن يعزز من العلاقة بينهم، ويجعلهم يدعونك في مناسبتهم الخاصة أيضًا.

حفلة لاستقبال الجيران

إذا كنت أنت ساكن سابق في مكان ما، وجاء إليك جيران جدد، فمن الإتيكيت أن تنظم لهم حفلة استقبال، من أجل أن يتعرف كل منكم إلى الأخر، ويخلق بينكم نوعًا من المودة، التي تكون قاعدة فيما بعد للتعاون في الأمور التي تخص المبنى أو المنطقة التي تسكن فيها.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

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