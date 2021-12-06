الإثنين 06 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 8 أشخاص في حادث سير أعلى الدائري الأوسطي

حادث مروري
حادث مروري

أصيب 8 مواطنين إثر انقلاب ميكروباص بهم على الطريق الدائري الأوسطي بنطاق محافظة القاهرة، وتم نقل المصابين للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتسبب الحادث في ظهور كثافات مرورية للقادم من الجيزة اتجاه القاهرة، وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث. 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق الأوسطى بوقوع حادث مروري وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

واستقبل مستشفى كفر الشيخ العام، 9 مصابين توفى 2 منهم في حادث تصادم 3 سيارات على الطريق الدولي كفر الشيخ المحلة الكبرى، بالقرب من قرية كفر الطائفة التابعة لمركز كفر الشيخ، وتم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف للمستشفى.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، بوقوع حادث تصادم 3 سيارات علي الطريق الدولي كفر الشيخ المحلة الكبري، بالقرب من قرية كفر الطائفة التابعة لدائرة المركز.

وانتقل عدد من القيادات الأمنية لموقع الحادث، وتبين اختلال عجلة من قائد إحدى السيارات نتج عن ذلك انقلاب سيارة تاكسي، وتصادمها مع ميكروباص مع سيارة ثالثة جيب، لينتج عن ذلك وفاة سيدة ورجل وإصابة 7 آخرين.

وتم رفع حالة الطوارئ بمستشفى كفر الشيخ العام، لاستقبال المصابين في الحادث والتعامل مع حالتهم الصحية.

وتبين من التقرير وفاة هاجر شاكر فوزي، 22 سنة، وسميره إبراهيم شوقي، 40سنة، وأصيب كل من محمد إبراهيم شوقي، 30 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، وشعبان الشناوي حسن، 36سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، ومحمد جمال جبريل، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، وكدمات وسحجات، وصابر الجبلي رزق، 30 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ وكدمات وسحجات، وعباس ذكي عبد الباعي، 18 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ وكدمات وسحجات، ومحمد إبراهيم رضوان، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ وكدمات وسحجات، وسحر سعد حميده مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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