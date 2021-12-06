الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غرق شاب في ترعة المريوطية بالهرم

غرق
غرق

سقط شاب مجهول الهوية غرقًا في ترعة المنصورية بالهرم وتم إخطار اللواء رجب عبد العال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأمر بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. 

البداية عندما تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع الغرب يفيد بالعثور على جثة شاب بترعة المنصورية بالهرم. 

انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى محل العثور على الجثة، وتبين أنه شاب في العقد الثالث ولا يوجد معه أي متعلقات شخصية تثبت هويته. 

وكشفت المعاينة الأولية لفريق المباحث أن الشخص ليس به أي جروح قطعية أو إصابات تدل على تعرضه لأي اعتداء وتكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها من خلال بلاغات التغيب ومحاضر الاختفاء للوصول إلى هوية الشخص. 

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

مديرية أمن سقوط المعاينة الأولية العثور على جثة الاجهزة الامنية بالجيزة بلاغات التغيب العثور على جثة شاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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