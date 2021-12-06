مقتل شاب برصاص مجهولين على حدود الجمالية والمنزلة بالدقهلية

توفى شاب متأثرًا بجراحه، الاثنين، داخل مستشفى الطوارئ بالمنصورة إثر إصابته بطلق نارى من مجهولين على الطريق الرابط بين قرية البصراط والشبول والعجيرة، التابعة لمركز المنزلة والجمالية بالدقهلية.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى الجمالية العام، بوصول شاب مصاب بطلق نارى فى الجانب الأيسر وحالته غير مستقرة.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه يدعى أحمد ن، مقيم قرية البصراط التابعة لمركز المنزلة بالدقهلية، وتبين أنه له قطعة أرض ومزرعة مواشى بطريق الشيخ حمام بنطاق المركز وتبين أنه أثناء توجهه إلى مزرعته يستقل دراجته النارية حاول مجهولين إيقافه وقاما بإطلاق النار عليه من بندقية آلية ولاذا بالفرار.

تم تشكيل فريق بحث، للكشف عن هوية الجناة وتم تحويل الشاب إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة ولكنه توفي منذ قليل متأثرا بإصابته وكشف مصدر طبي بالمستشفى أن الوفاة نتيجة دخول الطلق الناري بالكبد وجارى تحرير محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.