حملة لرفع تعديات الباعة الجائلين بمحيط سوق الكونيسة في الجيزة

وجّه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتحقيق الانضباط بمحيط سوق الكونيسة ورفع كافة أوجه الإشغال وتعديات الباعة الجائلين ومفترشي الطريق العام، والتأكد من التزام الباعة بممارسة نشاطهم التجارى داخل السوق بالباكيات المخصصة لهم، حيث يقام السوق الحضارى على مساحة 1400 م2 وبطاقة إستيعابية 61 باكية و 20 فرش، والتي تكفي لتسكين جميع الباعة.

حملة لرفع الباعة الجائلين بمحيط سوق الكونيسة

وفي ذات السياق، شنت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة في حي الطالبية حملة مكبرة لرفع إشغالات الباعة الجائلين ومفترشي الطريق العام بمحيط سوق الكونيسة الحضاري، لمنع التعديات ومخالفات الباعة أسفرت عن رفع كافة الباعة وأوجه الإشغال وتمهيد الطريق أمام حركة المواطنين والسيارات، مع التأكيد على المتابعة الدورية لمحيط السوق للتأكد من عدم عودة التعديات والإشغالات مجددًا.

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير الطريق التبادلى بأكتوبر والمنصورية

كان تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم، أعمال تطوير الطريق التبادلي الواقع بجوار القرية الذكية والجاري توسعة الحارات المرورية به بطول 3.5 كم بالإضافة إلى رفع كفاءته وتجميلة وإجراء تنسيق عام له.



وخلال الجولة، وجه المحافظ مديرية الطرق بسرعة الانتهاء من الأعمال بالتنسيق مع الشركة المنفذة مع المتابعة الدورية، وتنفيذها على أكمل وجه لما للطريق من أهمية مرورية كبيرة.



كما شدد المحافظ على الشركة المنفذة بضرورة الالتزام بالجدول الزمني للأعمال مع تكثيف ورديات العمل بما يضمن تحقيق معدلات انجاز اعلي خلال مراحل العمل، مشددًا على ضرورة مراجعة أعمدة وكشافات الإنارة ورفع كفاءتها لتتكامل أعمال التطوير بالطريق .

حملة لرفع الباعة الجائلين بمحيط سوق الكونيسة



كما وجه المحافظ بوضع تصور لإقامة ساحة انتظار الاتوبيسات الخاصة بالقرية الذكية لضمان عدم إحداث أي إعاقات مرورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أعمال تطوير محور المنصورية



كما تابع محافظ الجيزة المرحلة الأولى من أعمال تطوير محور المنصورية والتي تشمل توسعة ورصف المنطقة بدءًا من كفر غطاطي باتجاه أبو رواش نطاق مركز كرداسة بطول 4 كم ومتوسط عرض 25م، مشيرًا إلى أن الأعمال من شأنها تسهيل الحركة المرورية بذلك القطاع الحيوي.

حملة لرفع الباعة الجائلين بمحيط سوق الكونيسة



وخلال الجولة، قرر المحافظ مجازاة رئيس الوحدة المحلية بأبو رواش، عقب رصد تدني حالة النظافة بالطريق، مشددًا على ضرورة تكثيف دوريات رفع المخلفات أولا بأول.



رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق وعلي القط رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية.

