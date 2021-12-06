الإثنين 06 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة لرفع تعديات الباعة الجائلين بمحيط سوق الكونيسة في الجيزة

حملة لرفع الباعة
حملة لرفع الباعة الجائلين بمحيط سوق الكونيسة

وجّه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتحقيق الانضباط بمحيط سوق الكونيسة ورفع كافة أوجه الإشغال وتعديات الباعة الجائلين ومفترشي الطريق العام، والتأكد من التزام الباعة بممارسة نشاطهم التجارى داخل السوق بالباكيات المخصصة لهم، حيث يقام السوق الحضارى على مساحة 1400 م2 وبطاقة إستيعابية 61 باكية و 20 فرش، والتي تكفي لتسكين جميع الباعة.

IMG-20211206-WA0019
  حملة لرفع  الباعة الجائلين بمحيط سوق الكونيسة

وفي ذات السياق، شنت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة في حي الطالبية حملة مكبرة لرفع إشغالات الباعة الجائلين ومفترشي الطريق العام بمحيط سوق الكونيسة الحضاري، لمنع التعديات ومخالفات الباعة أسفرت عن رفع كافة الباعة وأوجه الإشغال وتمهيد الطريق أمام حركة المواطنين والسيارات، مع التأكيد على المتابعة الدورية لمحيط السوق للتأكد من عدم عودة التعديات والإشغالات مجددًا.

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير الطريق التبادلى بأكتوبر والمنصورية

كان تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم، أعمال تطوير الطريق التبادلي الواقع بجوار القرية الذكية والجاري توسعة الحارات المرورية به بطول 3.5 كم بالإضافة إلى رفع كفاءته وتجميلة وإجراء تنسيق عام له.


وخلال الجولة، وجه المحافظ مديرية الطرق بسرعة الانتهاء من الأعمال بالتنسيق مع الشركة المنفذة مع المتابعة الدورية، وتنفيذها على أكمل وجه لما للطريق من أهمية مرورية كبيرة.


كما شدد المحافظ على الشركة المنفذة بضرورة الالتزام بالجدول الزمني للأعمال مع تكثيف ورديات العمل بما يضمن تحقيق معدلات انجاز اعلي خلال مراحل العمل، مشددًا على ضرورة مراجعة أعمدة وكشافات الإنارة ورفع كفاءتها لتتكامل أعمال التطوير بالطريق . 

IMG-20211206-WA0016
  حملة لرفع  الباعة الجائلين بمحيط سوق الكونيسة


كما وجه المحافظ بوضع تصور لإقامة ساحة انتظار الاتوبيسات الخاصة بالقرية الذكية لضمان عدم إحداث أي إعاقات مرورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 أعمال تطوير محور المنصورية


كما تابع محافظ الجيزة المرحلة الأولى من أعمال تطوير محور المنصورية والتي تشمل توسعة ورصف المنطقة بدءًا من كفر غطاطي باتجاه أبو رواش نطاق مركز كرداسة بطول 4 كم ومتوسط عرض 25م، مشيرًا إلى أن الأعمال من شأنها تسهيل الحركة المرورية بذلك القطاع الحيوي.

 

IMG-20211206-WA0018
  حملة لرفع  الباعة الجائلين بمحيط سوق الكونيسة


وخلال الجولة، قرر المحافظ  مجازاة رئيس الوحدة المحلية بأبو رواش، عقب رصد تدني حالة النظافة بالطريق، مشددًا على ضرورة تكثيف دوريات رفع المخلفات أولا بأول.
 

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق وعلي القط رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية.
 

سوق الكونيسة حملات محافظة الجيزة محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

الأكثر قراءة

الرقابة الإدارية تضبط سكرتير عام محافظة القاهرة السابق

بلاغ للنائب العام يطالب بمنع مطربى المهرجانات من السفر إلى الخارج

يملكه فنان شهير.. ضبط خمور مهربة داخل ملهى ليلى بالشيخ زايد

الحكومة: مصر تطبيق توصيات الصحة العالمية لمنع انتشار «أوميكرون»

شكري: مصر لن تألو جهدا لمعاونة إفريقيا على التعافي من تداعيات كورونا

نائب محافظ بني سويف يتفقد مشروعات «حياة كريمة».. ويحضر احتفالية «كير»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين أحادية إسرائيل

أحمد سعد زايد

معضلة المرأة العربية.. وما الحل؟

عبدالوهاب داود

فرحة لم تَدُم.. أفسدتها «مقترحات فيسبوك»

ماجد حبته

الخروج من «جنّة» دويتشه فيله!

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة .. خطر يهدد أبناءنا!

جمال-أسعد

الكباش.. الأقصر والهوية المصرية

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

مؤمن المحمدي

الروح الرياضية!

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: إدارة أمريكا للصراع تمنح إسرائيل الوقت لاستكمال ضم الضفة

فلسطين: إسرائيل تواصل الاقتطاع من أموالنا المُستحقة وتضعنا فى وضع مالى صعب

الصحة الإسرائيلية: الأطفال حتى 9 سنوات يُشكلون 40% من إصابات كورونا