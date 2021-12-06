«لعنة الإفراط» كتاب جديد لإسلام يسري ورؤى حميدات عن دار المثقف

صدر حديثا عن دار المثقف للنشر والتوزيع كتاب «لعنة الإفراط» لكل من الدكتور إسلام يسري إبراهيم والدكتورة رؤى خالد حميدات، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي في دورته المقبلة.

وجاء في تصدير الكتاب: «الإفراط، مصطلح يكمُن فيه العديد والكثير من القصص والروايات بل حكم وعبارات، وبحِرص الله نسعى جاهدين بإذنه تعالى للتعلم واستخلاص ما يفيد وما يستفاد منه جرّاء معاركنا الخاصة ومعارك من وقعوا بالإفراط من قبلنا.. في هذا الكتاب ستجد ستةً من الفصول المكلَّلة بأكثر الأمور إفراطًا على المدى النفسي والاجتماعي وأغنى التجارب والإرشادات قيمةً وأشدَّ القصص تشويقًا، ولاسيما أنك ستجد ما يطمئّن به قلبك، بل وستُدرِكك أمور لطالما جهلت إفراطك بها، لكن لا تقلق! فلكلّ مشكلة حل، ولكلّ إفراط حد».

في متناول هذا الكتاب ستةً من اللعنات التي أمكننا حصرُها: الإفراط في التفكير،الإفراط في الحب والتعلق، الإفراط في الحزن والغضب، الإفراط في العشم والمخالطة، الإفراط في اللطف واللين، الإفراط في حب الضيف وإكرامه

ولأننا بطبعنا جيل حالِم، نتطلّع لما هو أفضل وأمثَل، نأمل ونتوكل على الله، ختمنا الكتاب بمرفقٍ مُرهَف اسميناه "من حقك تحلم" ستجد فيه ما يُسدل لك الطريق لتمهيد حِلمك واقتلاع مشاكلك وصراعاتك الشائكة وغيرها الكثير.