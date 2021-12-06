الإثنين 06 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة مطروح تطلق قافلة بيطرية إلى قرية القصر (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة مطروح، اليوم الإثنين، قافلة بيطرية لقرية القصر التابعة لمركز ومدينة مرسى مطروح، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، وبالتعاون مع مديرية الطب البيطري بمطروح، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا.

IMG-20211206-WA0039

وأشار الدكتور مصطفى النجار، إلى أن القوافل البيطرية التي تنظمها الجامعة تساهم في تعزيز قدرات الطلاب في الكشف البيطرى، بهدف إعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي، مؤكدًا اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

IMG-20211206-WA0040

وأضاف، أنه تم توقيع الكشف البيطري على 124 حالة، تشمل 70 حالة غنم طفيليات خارجية، حالتين إلتهاب ضرع حاد في غنم، حالة جراحة رومونوتومي، حالة إصابة في القلب لماعز، حالة خراج، حالة oesrus ovis  في غنم، حالة إلتهاب مفصل في ماعز، و6 حالات ماعز ضعف عام وديدان داخلية، و10 حالات غنم ديدان داخلية، وحالة جراحة caseous lymphadenitis، و3 حالات سونار لماعز،  6 حالات غنم، وعملية استئصال خصية في غنم، و3 حالات تجريع ديدان خارجية وداخلية، وحالتين ماعز، وحالة غنم فيتامينات ورافع مناعة،  4 حالات غنم ديدان داخلية، حالة إمساك، و3 حالات أغنام صغيره تعاني من التهابات معوية.

IMG-20211206-WA0038

وأكد رئيس جامعة مطروح، أنه تم تقديم كافة الأدوية والاستشارات الطبية، وكافة وسائل الدعم الفني مجانًا، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية بإقليم مطروح.

وكانت قد دفعت كلية الطب البيطري بجامعة مطروح، في نوفمبر 2021، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، بقافلة طبية بيطرية لوحدة مطروح، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري.

IMG-20211206-WA0037

وأشار الدكتور مصطفى النجار أن القافلة جاءت ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا؛ انطلاقًا من دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي، وكذلك إعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي.

رئيس جامعة مرسى مطروح المبادرة الرئاسية الطب البيطري الثروة الحيوانية الاستشارات الطبية قافلة بيطرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطابع الأخلاقى لإدارة الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام يطالب بمنع مطربى المهرجانات من السفر إلى الخارج

محامى «فتاة المول»: دفاع المتهمة طلب عرضها على الطب النفسى (فيديو)

مداهمة حدائق الشيطان.. إبادة 12 فدان مخدرات وضبط 3 أطنان بانجو بأسيوط

قميص الأهلى بصورة الرئيس.. هدية الخطيب لبطل «قادرون باختلاف»

أول تعليق من محمود الخطيب بعد وعد الرئيس السيسى لأحمد طارق بالانضمام للأهلى

أبو مازن يؤكد لنظيره الجزائري ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة .. خطر يهدد أبناءنا!

جمال-أسعد

الكباش.. الأقصر والهوية المصرية

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

مؤمن المحمدي

الروح الرياضية!

حسين دعسة

إنترنت الأشياء.. اقتصاد يقلب موازين العالم

محمود خليل

تعليم البنات.. والخروج من «قفص الحريم»

جرجس شكرى

التمرد على النص المسرحى

ماجد حبته

لكمات البابا للمجتمع الأوروبى

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: إدارة أمريكا للصراع تمنح إسرائيل الوقت لاستكمال ضم الضفة

فلسطين: إسرائيل تواصل الاقتطاع من أموالنا المُستحقة وتضعنا فى وضع مالى صعب

الصحة الإسرائيلية: الأطفال حتى 9 سنوات يُشكلون 40% من إصابات كورونا