جامعة مطروح تطلق قافلة بيطرية إلى قرية القصر (صور)

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة مطروح، اليوم الإثنين، قافلة بيطرية لقرية القصر التابعة لمركز ومدينة مرسى مطروح، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، وبالتعاون مع مديرية الطب البيطري بمطروح، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا.

وأشار الدكتور مصطفى النجار، إلى أن القوافل البيطرية التي تنظمها الجامعة تساهم في تعزيز قدرات الطلاب في الكشف البيطرى، بهدف إعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي، مؤكدًا اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف، أنه تم توقيع الكشف البيطري على 124 حالة، تشمل 70 حالة غنم طفيليات خارجية، حالتين إلتهاب ضرع حاد في غنم، حالة جراحة رومونوتومي، حالة إصابة في القلب لماعز، حالة خراج، حالة oesrus ovis في غنم، حالة إلتهاب مفصل في ماعز، و6 حالات ماعز ضعف عام وديدان داخلية، و10 حالات غنم ديدان داخلية، وحالة جراحة caseous lymphadenitis، و3 حالات سونار لماعز، 6 حالات غنم، وعملية استئصال خصية في غنم، و3 حالات تجريع ديدان خارجية وداخلية، وحالتين ماعز، وحالة غنم فيتامينات ورافع مناعة، 4 حالات غنم ديدان داخلية، حالة إمساك، و3 حالات أغنام صغيره تعاني من التهابات معوية.

وأكد رئيس جامعة مطروح، أنه تم تقديم كافة الأدوية والاستشارات الطبية، وكافة وسائل الدعم الفني مجانًا، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية بإقليم مطروح.

وكانت قد دفعت كلية الطب البيطري بجامعة مطروح، في نوفمبر 2021، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، بقافلة طبية بيطرية لوحدة مطروح، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري.

وأشار الدكتور مصطفى النجار أن القافلة جاءت ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا؛ انطلاقًا من دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي، وكذلك إعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي.