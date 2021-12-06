الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ بني سويف يتفقد مشروعات «حياة كريمة».. ويحضر احتفالية «كير»

نائب محافظ بنى سويف
نائب محافظ بنى سويف

زار الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، مركز ببا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ورافقه خلالها مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا.

تفقد نائب محافظ بني سويف سير الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع المجمع الخدمي بقرية قمبش، ضمن 6 مجمعات خدمية بقرى «جزيرة ببا، طنسا، هلية، صفط راشين، سدس الأمراء»، والذي سيقدم العديد من الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية المتنوعة بطريقة حديثة ومميكنة بداخل مبنى المجمع «مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، مكتب تموين، شهر عقاري» بهدف توفير الوقت والجهد والتيسير على أهالي المجلس القروي.

كما تابع «سلامة»، الموقف التنفيذي وسير العمل في مشروع إنشاء مجمع قمبش الزراعي والذي سيضم جمعية زراعية  ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعي، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بالوحدة المحلية بقرية بهبشين  وتوابعها.

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واختتم نائب المحافظ جولته بتفقد مشروع إنشاء المدرسة الرسمية للغات بقمبش «إنشاء جديد»، والتي تنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتكلفة 6.6 مليون جنيه على مساحة 480م، وتضم 14 فصلاً دراسياً بواقع «2 رياض أطفال و6 فصول ابتدائي و3 إعدادي و3 للثانوي العام» بجانب مكتبة ومعامل لغات وعلوم وقاعات أنشطة ومجالات وكمبيوتر وملعب ومصلى وغرفة طبيب ومكاتب إدارية وأمن وفراغ متعدد الأغراض، ضمن 29 مشروعاً يتم تنفيذه في قطاع التعليم بقرى مركز ببا.

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هيئة كير الدولية

وفى سياق آخر، أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ لحضور الاحتفالية التي نظمتها هيئة كير الدولية، بمناسبة مرور 10 سنوات على تنفيذ مشروع «ألبان بلدنا».

وتضمنت الاحتفالية عرض فيديو توثيقى عن مشروع "ألبان مصر"، والذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع شركة دانون مصر، ويستهدف دعم صغار المزارعين وخلق فرص عمل داخل مراكز الألبان، وتمكين المرأة الريفية اقتصاديا.للمساهمة في مواجهة البطالة بالمناطق الريفية وضمان نظام بيئي صحى ومستدام حول سلسلة التوريد.

بني سويف نائب محافظ بني سويف خدمة المواطنين حياة كريمه الوحدة المحلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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نائب محافظ بني سويف يتفقد مشروعات «حياة كريمة».. ويحضر احتفالية «كير»

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