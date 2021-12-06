الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

يوم ثقافي ترفيهي بحديقة الفنون في المركز القومي لثقافة الطفل (صور)

يوم ثقافي بالمركز
يوم ثقافي بالمركز القومى لثقافة الطفل

قدم المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف، اليوم، يوم ثقافي ترفيهي بحديقة الفنون بالمركز القومي لثقافة الطفل يوم ثقافي.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وبأمانة الأستاذ الدكتور هشام عزمي أمين عام مجلس الأعلى للثقافة.

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يوم ثقافي بالمركز القومى لثقافة الطفل

وبدأ اليوم بنشاط التربية الرياضية قدمه محمد عادل، تلاه ورش الفنون والتي تنوعت بين ورشة تعليم فن الأورجامى قدمها عمرو سمير، وورشة عرائس من الخيوط قدمتها سالي محمود، ثم أقميت ندوة بعد ذلك بقاعة المركز القومي للسينما عن التوعية الصحية والنظافة الشخصية بعنوان «الاهتمام بصحة وسلامة الشعر» قدمتها د.مروة عادل، وقامت بتوثيقها شيماء عادل بحضور توجيه التربية الاجتماعية إدارة الهرم مسئول حديقة الفنون كل من منال منيب ، اوجينى صبحى.

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يوم ثقافي بالمركز القومى لثقافة الطفل

يذكر أن خطة عمل المرحلة المقبلة بالمركز القومي لثقافة الطفل تشهد المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 52 بأكبر خطة لنشر كتب وبحوث الطفل في تاريخ المركز حيث تم الانتهاء من إصدار ما يزيد عن 40 كتابًا ضمن خطة نشر عام 2020-2021 وتشمل عددًا من السلاسل والكتب البحثية، المجلدات، توثيق الرموز المصرية وسلسلة مسرح الطفل وسلسلة إبداعات الطفل ، وجميعها من وضع كبار الكتاب والفنانين، هذا إلى جانب الاتفاق مع كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس على عمل مجموعة من الأبحاث الخاصة بالطفل، تنظيم عدد من حفلات توقيع الكتب الصادرة عن المركز وتنظيم صالون ثقافي يحمل اسم العالم العربي ابن الهيثم.

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يوم ثقافي بالمركز القومى لثقافة الطفل

أما بالنسبة الي الاحتفالات القومية والفعاليات والملتقيات الخاصة بالطفل كان منها الاحتفال بثورة 30 يونيو، انتصارات أكتوبر، أعياد الطفولة، المشاركة في معرض فيصل للكتاب، تنظيم الملتقى الثالث للأراجوز، ملتقى الطفل الإفريقي، ملتقى القاهرة لفنون الطفل وملتقى أغنية الطفل. 

المركز القومي لثقافة الطفل الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف إيناس عبد الدايم وزير الثقافة هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة حديثة الفنون

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

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