محمد هنيدي يعلن دعمه لمشاريع الشباب والفتيات على «فيسبوك وانستجرام»

قرر الفنان محمد هنيدي دعم 15 مشروعًا صغيرًا سيتم اختيارهم من على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«انستجرام» مساعدةً منه في مبادرة «حب المحلي».

ونشر الفنان الكوميدي محمد هنيدي برومو مبادرة «حب المحلي» عبر صفحته الفنية على «فيسبوك»، معلقًا: «لكل الشباب ولكل الفتيات.. اللي عندهم مشاريع صغيرة.. إن شاء الله الأسبوعين دول هختار 5 مشاريع هدعمها وهحطها في الكوفر فوتو بتاعت الصفحة وستوري كمان ليهم ومينشن».

وأضاف هنيدي: «خمسة مشاريع على فيسبوك و10 على انستجرام.. اللي هتعمله إنك هتتكلم عن مشروعك في التعليقات وهختار المشاريع اللي هدعمها أو اللي هتعجب الناس.. المشاريع بتشمل أي حاجة.. أي حاجة عاملها حتى لو فاتح عربية فول قدام بيتك.. حب المحلي».