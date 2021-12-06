الإثنين 06 ديسمبر 2021
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سياسي

نائب التنسيقية: الدولة تحرص بشدة على تقديم أوجه الرعاية لذوى الهمم

النائب أحمد فتحي
النائب أحمد فتحي

قال أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، إن مشاركة الرئيس السيسي في احتفالية «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، يؤكد حرص الدولة الشديد على تقديم أوجه الرعاية لأبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف فتحي، في بيان الاثنين، أن الرئيس دائم التأكيد على تمكين ذوي الهمم ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية، مؤكدًا أن القيادة السياسية وضعت على عاتقها توفير كافة الحقوق، وتمهيد كل الطرق من أجل دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفنية.

أشار عضو مجلس النواب، إلي أن اهتمام الدولة بذوي القدرات دفعهم لتقديم أفضل ما لديهم من إبداع يفيد الدولة، وذلك في كافة المجالات، إضافة إلى أن الرئيس كان حريصًا خلال مؤتمرات الشباب على حضور ذوى القدرات بصورة ملائمة وظهورهم بجواره في أهم المحافل المحلية والدولية.

أضاف أحمد فتحي، أن ذوى الهمم والعزيمة بقدراتهم وإمكانياتهم يعتبرون شركاء في تنفيذ رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة للدولة.

من ناحيته، قال النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسي بدراسة إنشاء صندوق "قادرون باختلاف"، لدعم ذوي الهمم والقدرات الخاصة، يؤكد أن الدولة وبتوجيهات من قيادتها السياسية تضع ذوي الهمم والقدرات الخاصة كأولويّة ضمن اهتماماتها.

وأشار المغازي في تصريحات له اليوم إلى الدلالات الكبيرة لحضور السيسي، فعاليات احتفالية "قادرون باختلاف" وتأكيده على ضرورة توفير كل الدعم لذوي الهمم والقدرات الخاصة والعمل على تنمية مواهبهم واكتشاف قدراتهم، مضيفًا أن حضور الرئيس للفعالية رسالة للداخل والخارج بحرص مصر على تعزيز حقوق الإنسان لمختلف الشرائح والفئات ومنها ذوو الهمم وأصحاب القدرات الخاصة.

النائب أحمد فتحي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وكيل لجنة التضامن الإجتماعي الرئيس عبدالفتاح السيسي قادرون باختلاف ذوى القدرات الخاصة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطابع الأخلاقى لإدارة الرئيس السيسي

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