مصرع شخصين وإصابة 23 آخرين فى حادثى تصادم بكفر الشيخ

أعلنت محافظة كفر الشيخ، إصابة 7 أشخاص ومصرع شخصين في حادث تصادم، حيث انتقل المحافظ عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، للمستشفى العام للاطمئنان على حالة المصابين في حادث تصادم 3 سيارات على رافد الطريق الدولي "كفر الشيخ المحلة الكبرى"، بالقرب من قرية كفر الطائفة التابعة لمركز كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور المهندسة عايده ماضي، السكرتير المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، والدكتور فتوح الغنام، وكيل المستشفى.

حادثي تصادم بكفر الشيخ

وتابع محافظ كفر الشيخ ونائبه حالة المصابين، والإسعافات التي قدمت لهم، واطمأن على الخدمات المقدمة للمصابين، مقدما التعازي لأسر المتوفيين، داعيا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.

كما شهد اليوم الاثنين إصابة 16 شخصًا بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص قبالة قرية العمدان التابعة لمركز الرياض بمحافظة كفرالشيخ، وتم حجز 7 مصابين بالمستشفى العام بكفرالشيخ.

حادثي تصادم بكفر الشيخ

تلقت غرفة مديرية الصحة إشارة بانقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من قرية العمدان، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى كفرالشيخ العام، لتلقى الإسعافات اللازمة، ورفعت مديرية الصحة درجة الاستعدادات لاستقبال المصابين، لتقديم الخدمات الطبية وإجراء الإشغالات.

حادثي تصادم بكفر الشيخ

وتبين أن المصابين أسماؤهم كالآتي: أسماء مسعد مسعد 18 عامًا، من قرية دمرو، أسماء إسماعيل إسماعيل، 19 عامًا، ومحمد هاشم صبحى، 18 عامًا، ومحمد سعيد عبدالخالق 39 عامًا، وأميرة اسماعيل مختار، والسيد السيد بسيوني، مصابين جميعًا باشتباه كسور متعددة بالجسم، فيما أصيب ماهر طارق عبدالرحمن اشتباه ما بعد الارتجاج، فيما خرج الباقون بعد الاطمئنان عليهم.